ANP: Reddition de 2 terroristes et arrestation de 8 éléments de soutien aux groupes terroristes

Deux (2) terroristes se sont rendus aux autorités militaires en 6e Région militaire, alors que 8 éléments de soutien aux groupes terroristes ont été arrêtés au cours d’opérations menées par des détachements de l’Armée nationale populaire (ANP), durant la période allant du 30 septembre au 6 octobre de l’année en cours, à travers le territoire national, indique jeudi un bilan opérationnel de l’ANP.

«Dans la dynamique des efforts soutenus dans la lutte antiterroriste et contre la criminalité organisée multiforme, des unités et des détachements de l’ANP ont exécuté, durant la période allant du 30 septembre au 6 octobre 2026, plusieurs opérations ayant abouti à des résultats de qualité qui reflètent le haut professionnalisme, la vigilance et la disponibilité permanente de nos Forces armées à travers tout le territoire national», précise la même source.

Dans le cadre de la lutte antiterroriste, «les terroristes dénommés +O.K+ alias El-Nacer et +R.S+ alias Saad se sont rendus aux autorités militaires en 6e Région militaire, en leur possession 2 pistolets mitrailleurs de type Kalachnikov et une quantité de munitions et d’autres effets, alors que d’autres détachements de l’ANP ont arrêté 8 éléments de soutien aux groupes terroristes dans différentes opérations».

Dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée et «en continuité des efforts déployés afin de contrecarrer le fléau du narcotrafic dans notre pays, des détachements combinés de l’ANP ont intercepté, en coordination avec les différents services de sécurité, 32 narcotrafiquants et mis en échec des tentatives d’introduction de 21 quintaux et 22 kilogrammes de kif traité provenant des frontières avec le Maroc, alors que 89115 comprimés psychotropes ont été saisis, et ce, lors d’opérations exécutées à travers les Régions militaires», relève le bilan.

«A Tamanrasset, Bordj Badji Mokhtar et In Salah, des détachements de l’ANP ont arrêté 96 individus et saisi 28 véhicules, 66 groupes électrogènes, 54 marteaux-piqueurs et des quantités de mélange d’or brut et de pierres, ainsi que des équipements utilisés dans des opérations d’orpaillage illicite».

De même, «14 autres individus ont été appréhendés et 3 pistolets mitrailleurs, 4 fusils de chasse et 8790 litres de carburants, ont été saisis et ce, lors d’opérations distinctes», note le bilan.

Par ailleurs, «les Garde-côtes ont mis en échec, sur les côtes nationales, des tentatives d’émigration clandestine de 163 individus à bord d’embarcations de construction artisanale, alors que 228 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à travers le territoire national», conclut le bilan opérationnel de l’ANP.

APS