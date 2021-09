Aouchiche: “le FFS a toujours œuvré pour une Algérie unie et indivisible”

La participation du Front des forces socialistes (FFS) aux prochaines élections locales s’inscrit dans la démarche visant a défendre l’unité nationale et a faire barrage a ceux qui cherchent la division. C’est ce qu’a déclaré ce lundi le premier secrétaire du parti, Youcef Aouchiche au micro de la chaîne III de la Radio algérienne.

«Cette décision a été prise, affirme-t-il, suite a un débat très large au sein de notre structure, notamment le conseil national du parti, où nous avons décidé a l’unanimité de prendre part a ces élections, et ce, pour trois éléments impératifs qui nous semblent essentiels».

Le premier, dit-il, a un lien direct avec les dangers qui guettent notre état national. «Donc c’est un choix stratégique dicté par nos responsabilités nationales étant qu’un parti qui a toujours œuvré pour que l’Algérie soit unie et indivisible», ajoute le premier secrétaire du vieux parti de l’opposition.

Le deuxième élément, explique-t-il, touche directement notre proximité avec la population étant donné que les institutions locales nous donnent l’opportunité d’être en contact permanent avec les citoyens, dans les villages, les villes et les communes. «Nous avons œuvré depuis le multipartisme a prendre part pratiquement a l’ensemble des échéances locales a l’exception de celle de 1990. Nous avons exploité ces terrains pour partager et accompagner les citoyens dans leur lutte quotidienne pour arracher leurs droits», a-t-il fait savoir.

L’interlocuteur précise par ailleurs que le FFS est une mouvance nationaliste et patriotique, tout en appelant a ne pas céder le terrain a des extrémistes et des aventuriers, qui sont des petites minorités idéologiques et politiques qui veulent imposer des idées et projets politiques qui constituent aujourd’hui un péril et un danger pour la continuité de l’Etat national.