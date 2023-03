Après avoir réconcilié Riyad et Téhéran, Xi Jinping reçu à Moscou

Le président chinois, Xi Jinping, est arrivé ce lundi à Moscou pour une visite d’État en Russie. Durant celle-ci, il doit rencontrer son homologue Vladimir Poutine.

Il s’agit de la première visite en Russie du dirigeant chinois depuis le début de la guerre en Ukraine et de son premier déplacement dans la capitale russe depuis près de quatre ans.

À sa descente d’avion, le chef d’État chinois a dit être confiant que sa visite donnera un « nouvel élan » aux relations entre les deux pays, a rapporté Le Parisien. « Je suis convaincu que cette visite sera fructueuse et qu’elle donnera un nouvel élan au développement sain et stable des relations sino-russes ». Il a également qualifié la Russie et la Chine de « bons voisins » et de « partenaires fiables ».

La présidence russe, le Kremlin, a fait savoir que Xi Jinping et Vladimir Poutine vont parler du plan proposé par la Chine pour régler le conflit en Ukraine. Elle a également accusé les États-Unis d’attiser les violences. « Les sujets abordés dans ce plan (chinois) pour l’Ukraine feront partie des négociations », a déclaré à la presse le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov. « Les États-Unis campent sur leurs positions qui consistent à continuer de provoquer le conflit, d’entraver une réduction de l’intensité des hostilités et de continuer à inonder l’Ukraine d’armes. »

La crainte de livraisons d’armes chinoises

L’Ukraine, pour sa part, insiste sur un « retrait » des forces russes de son territoire, a déclaré un haut responsable ukrainien peu avant l’arrivée de Xi Jinping « Formule pour le succès de la réalisation du Plan de paix chinois. La première et principale clause est la reddition ou le retrait des forces d’occupation russes du territoire ukrainien » afin de « restaurer la souveraineté » et « l’intégrité territoriale » de l’Ukraine, a dit le secrétaire du Conseil de sécurité, Oleksiï Danilov.

La Chine essaye de se poser en possible médiateur dans le conflit en Ukraine. Fin février, elle a publié un document en 12 points appelant notamment la Russie et l’Ukraine à « stopper les hostilités » et à tenir des pourparlers de paix. Mais, contrairement à ce que réclament l’Ukraine et les Occidentaux, elle n’évoque pas de retrait des troupes russes du territoire ukrainien, proposant en revanche de mettre fin aux sanctions « unilatérales » contre la Russie.

Kiev, la capitale ukrainienne, regarde donc avec une certaine anxiété l’arrivée de Xi Jinping à Moscou, d’autant plus qu’elle redoute que la Chine, allié stratégique russe, puisse à terme décider de livrer des armes à la Russie, et peser ainsi sur l’issue de la guerre.

Dans un article publié dans le journal russe Rossiyskaya Gazeta, Xi Jinping a présenté sa venue comme un « voyage d’amitié, de coopération et de paix », face à des Occidentaux qui regardent la relation sino-russe avec méfiance. « J’ai hâte de travailler avec le président Poutine pour adopter ensemble une nouvelle vision des liens bilatéraux ».