زعلان طالب برفع وتيرة انجاز المشاريع فتح الشطر الثاني من الطريق السيار بجاية - البويرة

دشن عبد الغاني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل، الشطر الثاني من الطريق السيار بجاية - البويرة، الذي يمتد من تاحراشت بأقبو وصولا الى منطقة أخناق بصدوق، على مسافة عشرة كيلومترات، علما أنه تم فتح خلال مارس الفارط الشطر الأول من هذا الطريق بين أحنيف بالويرة وتحراشت بأقبو على مسافة 42 كلم، في حين لا يزال الشطر الثالث والأخير الذي يربط أخناق بميناء بجاية على مسافة 48 كلم في طور الإنجاز.

هذا المشروع الذي يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للولاية قد أعطى اشارة انطلاقه الوزير الأول السابق عبد المالك سلال يوم 27 أفريل من سنة 2013، حيث كان من المقرر أن يتم استلام المشروع في أفريل 2016 بعد 36 شهرا من الأشغال بغلاف مالي قدر بـ10 آلاف مليار، لكن ذلك لم يحدث.

ولم يخف زعلان غضبه حين تفقده لمشروع عصرنة منعرجات خراطة الذي خصصت له الدولة غلافا ماليا قدره 900 مليار سنتيم على امتداد 7.6 كلم، جراء التأخر الكبير في الإنجاز، طالبا بضرورة عقد اجتماع مستعجل من أجل النظر في العقبات التي حالت دون السير الحسن للأشغال، طالبا في نفس الوقت بفتح الشطر الأول من هذا المشروع بمجرد الانتهاء منه ضاربا الموعد لذلك بداية السنة القادمة.