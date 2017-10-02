دشن عبد الغاني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل، الشطر الثاني من الطريق السيار بجاية - البويرة، الذي يمتد من تاحراشت بأقبو وصولا الى منطقة أخناق بصدوق، على مسافة عشرة كيلومترات، علما أنه تم فتح خلال مارس الفارط الشطر الأول من هذا الطريق بين أحنيف بالويرة وتحراشت بأقبو على مسافة 42 كلم، في حين لا يزال الشطر الثالث والأخير الذي يربط أخناق بميناء بجاية على مسافة 48 كلم في طور الإنجاز.
هذا المشروع الذي يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للولاية قد أعطى اشارة انطلاقه الوزير الأول السابق عبد المالك سلال يوم 27 أفريل من سنة 2013، حيث كان من المقرر أن يتم استلام المشروع في أفريل 2016 بعد 36 شهرا من الأشغال بغلاف مالي قدر بـ10 آلاف مليار، لكن ذلك لم يحدث.
ولم يخف زعلان غضبه حين تفقده لمشروع عصرنة منعرجات خراطة الذي خصصت له الدولة غلافا ماليا قدره 900 مليار سنتيم على امتداد 7.6 كلم، جراء التأخر الكبير في الإنجاز، طالبا بضرورة عقد اجتماع مستعجل من أجل النظر في العقبات التي حالت دون السير الحسن للأشغال، طالبا في نفس الوقت بفتح الشطر الأول من هذا المشروع بمجرد الانتهاء منه ضاربا الموعد لذلك بداية السنة القادمة.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف ترى إعلان رحيل سعداني عن قيادة الأفلان؟
استقالة لأسباب صحية
إقالة بسبب تصريحاته
هل سيؤثر تعثر الخضر على الحلم الروسي؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
شارك برأيك
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
خلفيات مشروع الوحدة بين حمس والتغيير
هل تحتاج مراجعة سياسة الدعم إلى ندوة وطنية للحوار؟
ما تقييمك لعمل زطشي طيلة 100 يوم على رأس الفاف؟
من الأجدر بكأس الجزائر ؟
هل من حق الرياضيين مقاطعة "بيين سبورت"؟
أزمة الخليج.. بين الوصاية ودعم الإرهاب
الأكثر تفاعلا
1هكذا نجح سكان أفقر حي بوهران في تحقيق حلم الفنان بن زويكة
2شاب من البيّض يصمّم ماكنات لفّ الحديد بإمكانيات بسيطة
3"زوجان" يحتالان على التجار بمجوهرات مغشوشة في الأغواط
4لصان على متن دراجة يسلبان تاجرا ببسكرة حقيبة أموال
5مواطنون بتيزي وزو يصرخون: الإجرام يترصدنا.. أنقذونا!
Français English
الرأي
قادة بن عمار
وأخيرا أطلقوا سراح "المنارة" !
التهامي مجوري
الإبداع وأركانه
صالح عوض
تجويف الرسالات
محمد الهادي الحسني
صدق الكذوب
جمال لعلامي
"طريحة" على المقاس!
صالح عوض
السودان... انهيار الحصار
قادة بن عمار
(الـ) غلام وبن..(الـ) شيخ!
عمار يزلي
المطابع لحل أزمة المصانع
جمال لعلامي
جميعنا "والف"!
محمد حمادي
عرّابو الفشل يعُودون في نوفمبر؟!
الفيديو
كيم جونغ أون يعطي شقيقته منصباً في الحزب الحاكم
شرطة أمريكا تطرد مسلمة حامل من طائرة.. والسبب؟!
لماذا قام ستيفين بادوك بتنفيذ مجزرة لاس فيغاس؟
كاتالونيا عازمة على الاستقلال
رائد القبة يدخل في نفق مظلم
مشاهد وشهادات من قلب مدينة الرقة السورية
الإسلام جزء من الحضارة الأوروبية!!
سعودي يهدد نساء المملكة بحرق سياراتهن إن تجرأن على القيادة!
الغموض يكتنف تشكيلة الخضر قبل مواجهة الكاميرون
جيش إنقاذ الروهينغا في أراكان: لا نريد تمويل القاعدة
زعلان طالب برفع وتيرة انجاز المشاريع
فتح الشطر الثاني من الطريق السيار بجاية - البويرة
ع. تڤمونت
دشن عبد الغاني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل، الشطر الثاني من الطريق السيار بجاية - البويرة، الذي يمتد من تاحراشت بأقبو وصولا الى منطقة أخناق بصدوق، على مسافة عشرة كيلومترات، علما أنه تم فتح خلال مارس الفارط الشطر الأول من هذا الطريق بين أحنيف بالويرة وتحراشت بأقبو على مسافة 42 كلم، في حين لا يزال الشطر الثالث والأخير الذي يربط أخناق بميناء بجاية على مسافة 48 كلم في طور الإنجاز.
تغطيات ذات صلة
فتح الشطر الثاني من الطريق السيار بجاية - البويرة
توقيف 3 أشخاص زوروا 15 مليون بالعاصمة
توقيف "حراق" تسلّل عبر باخرة فرنسية في زيّ عامل بالميناء
صيدليان تستغلان "بطاقة شفاء" زبون في بيع المهلوسات!
200 دينار غرامة جديدة في حق "حراقة" الترامواي
هذا المشروع الذي يكتسي أهمية كبيرة بالنسبة للولاية قد أعطى اشارة انطلاقه الوزير الأول السابق عبد المالك سلال يوم 27 أفريل من سنة 2013، حيث كان من المقرر أن يتم استلام المشروع في أفريل 2016 بعد 36 شهرا من الأشغال بغلاف مالي قدر بـ10 آلاف مليار، لكن ذلك لم يحدث.
ولم يخف زعلان غضبه حين تفقده لمشروع عصرنة منعرجات خراطة الذي خصصت له الدولة غلافا ماليا قدره 900 مليار سنتيم على امتداد 7.6 كلم، جراء التأخر الكبير في الإنجاز، طالبا بضرورة عقد اجتماع مستعجل من أجل النظر في العقبات التي حالت دون السير الحسن للأشغال، طالبا في نفس الوقت بفتح الشطر الأول من هذا المشروع بمجرد الانتهاء منه ضاربا الموعد لذلك بداية السنة القادمة.