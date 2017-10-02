سببت لهم أزمة عطش وتصدعا في السكنات المحاجر تهدد حياة 5 عائلات بأهل الرقاب في البويرة

تواجه خمس عائلات تقطن بقرية أهل الرقاب التابعة إلى بلدية الهاشمية جنوب البويرة خطرا حقيقيا امتد إلى ما يقارب عشر سنوات عانوا خلالها الويلات بفعل المحاجر الموجودة بالمكان.

وما زاد الطين بلة هو وجود السكنات على مقربة من المؤسسة العمومية للتفجيرات، ما جعل سكناتهم مهددة بالانهيار، بعد أن مست التشققات حتى القاعدة الأساسية للسكنات التي أصبحت آيلة إلى السقوط على رؤوس أصحابها في أي لحظة دون أن تحرك الجهات المعنية ساكنا لترحيلهم، رغم الوعود التي كانت قد قدمت لهم في وقت سابق إثر تدخل مدير المؤسسة العمومية للتفجيرات السابق لدى السلطات لشرح الخطر المحدق بهم، وهذا بعد أن وقف على حجم الخطر الذي سببته المؤسسة، ما جعله يسعى لمساعدتهم، قبل أن يتم تغيير المدير وفتح باب معاناة جديدة على العائلات المتضررة، وهذا لأن السلطات بعدها قد غضت البصر عن هذا الخطر، ولم تكلف نفسها حتى إرسال لجنة البناء والعمران بالبلدية لزيارة هذه السكنات على الرغم من الحالة الكارثية للسكنات.

كما أن العائلات المتضررة قد تسببت لهم المحاجر في أزمة عطش بعدما جف الخزان الوحيد الذي أنجزه سكان القرية للاعتماد عليه في التزود بالمياه.