تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تسجيل عدة تدخلات فيما يخص المحافظة على العمران وحماية البيئة، إلى جانب محاربة الجريمة في الأوساط الحضرية، لتوفير الأمن والمحافظة على ممتلكات المواطن الذي يعتبر طرفا أساسيا في هذه العملية، من خلال التبليغ عن كل شيء مشبوه عبر الخطوط الخضراء التي وضعت تحت تصرّفه.
وفي هذا الصدد، تمكنت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة لأمن ولاية الجزائر خلال شهر سبتمبر الفارط من تحقيق عدة تدخلات وإجراءات تم اتخاذها في حق مخالفي قوانين البيئة والعمران، حيث تم تسجيل 184 تدخل تعلق بإنجاز بناء من دون رخصة و11 تدخلا حول عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلّمة، كما تمّ تأمين عملية واحدة لإعادة الإسكان، وفيما تعلق بتطهير الطريق العام تم تسجيل 72 تدخل متعلق بالتجارة غير الشرعية.
وفيما يخص تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، فقد تمّ إحصاء 557 تدخل تمحور حول رمي وإهمال النفايات أو رفض استعمال نظام النفايات الموضوع من طرف الهيئات المهنية، 51 تدخلا حول إعاقة الطريق العام بوضع أو ترك مواد من شأنها أن تمنع حرية المرور أو تجعله غير آمن، 223 تدخل متعلق بمفرغات غير شرعية ونقاط سوداء مبلّغ عنها بالإضافة إلى إزالة 105 موقع ومفرغة غير شرعية بالتنسيق مع السلطات المحلية، ناهيك عن 4 تدخلات متعلقة بإلقاء أو وضع في الطريق العمومي أقذار أو كناسات أو مياه قذرة أو أي مواد أخرى يؤدي سقوطها إلى إحداث ضرر أو تتصاعد منها روائح كريهة ضارة بالصحة.
وفي مجال النظافة والصحة العمومية، سجلت ذات المصالح 9 تدخلات متعلقة برمي الحيوانات الميتة أو الفضلات ذات المصدر الحيواني وعدم إتلافها عن طريق الدفن أو الترميد.
وفيما يتعلق بالمساحات الخضراء، فقد أحصت فرق شرطة العمران وحماية البيئة، 7 تدخلات تعلقت بكل تغيير في تخصيص المساحة الخضراء المصنّفة، و3 تدخلات طالت وضع نفايات وفضلات في مساحات خضراء خارج الأماكن أو التراتيب المخصصة والمعينة لهذا الغرض، ناهيك عن تدخلين متعلقين بقطع وقلع الأشجار من دون رخصة.
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سجل 557 تدخل بسبب رمي وإهمال النفايات
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أحمد عليوة
رئيس القسم المحلي بجريدة الشروق
تمكنت مصالح أمن ولاية الجزائر من تسجيل عدة تدخلات فيما يخص المحافظة على العمران وحماية البيئة، إلى جانب محاربة الجريمة في الأوساط الحضرية، لتوفير الأمن والمحافظة على ممتلكات المواطن الذي يعتبر طرفا أساسيا في هذه العملية، من خلال التبليغ عن كل شيء مشبوه عبر الخطوط الخضراء التي وضعت تحت تصرّفه.
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وفي هذا الصدد، تمكنت فرقة شرطة العمران وحماية البيئة لأمن ولاية الجزائر خلال شهر سبتمبر الفارط من تحقيق عدة تدخلات وإجراءات تم اتخاذها في حق مخالفي قوانين البيئة والعمران، حيث تم تسجيل 184 تدخل تعلق بإنجاز بناء من دون رخصة و11 تدخلا حول عدم مطابقة البناء لرخصة البناء المسلّمة، كما تمّ تأمين عملية واحدة لإعادة الإسكان، وفيما تعلق بتطهير الطريق العام تم تسجيل 72 تدخل متعلق بالتجارة غير الشرعية.
وفيما يخص تسيير النفايات ومراقبتها وإزالتها، فقد تمّ إحصاء 557 تدخل تمحور حول رمي وإهمال النفايات أو رفض استعمال نظام النفايات الموضوع من طرف الهيئات المهنية، 51 تدخلا حول إعاقة الطريق العام بوضع أو ترك مواد من شأنها أن تمنع حرية المرور أو تجعله غير آمن، 223 تدخل متعلق بمفرغات غير شرعية ونقاط سوداء مبلّغ عنها بالإضافة إلى إزالة 105 موقع ومفرغة غير شرعية بالتنسيق مع السلطات المحلية، ناهيك عن 4 تدخلات متعلقة بإلقاء أو وضع في الطريق العمومي أقذار أو كناسات أو مياه قذرة أو أي مواد أخرى يؤدي سقوطها إلى إحداث ضرر أو تتصاعد منها روائح كريهة ضارة بالصحة.
وفي مجال النظافة والصحة العمومية، سجلت ذات المصالح 9 تدخلات متعلقة برمي الحيوانات الميتة أو الفضلات ذات المصدر الحيواني وعدم إتلافها عن طريق الدفن أو الترميد.
وفيما يتعلق بالمساحات الخضراء، فقد أحصت فرق شرطة العمران وحماية البيئة، 7 تدخلات تعلقت بكل تغيير في تخصيص المساحة الخضراء المصنّفة، و3 تدخلات طالت وضع نفايات وفضلات في مساحات خضراء خارج الأماكن أو التراتيب المخصصة والمعينة لهذا الغرض، ناهيك عن تدخلين متعلقين بقطع وقلع الأشجار من دون رخصة.