كشفت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة، هدى إيمان فرعون، عن منع متعاملي الهاتف النقال والثابث من تسوبق خدمة الويفي في الاماكن العامة، ومنح حقوق تسويقه للشباب اصحاب مؤسسات أونساج بترخيص من سلطة الضبط، واوضحت ان قانون البريد لم يجمجد ولكن النواب طلبوا المزيد من الوقت للنظر في التعديلات التي قدموها نظرا للجانب التقني للقانون.
وقالت هدى ايمان فرعون في نقاش بأشغال ندوة المقاول حول المؤسسات المصغرى والمقاولاتية بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، إنه جرى التفكير في نموذج اقتصادي لتطوير نشاط جديد للويفي في الأماكن العامة كمحطات النقل والساحات غيرها، عبر مؤسسات مصغرة، حيث تلتزم اتصالات الجزائر بتكوين اصحاب المؤسسات لمدة أسبوع، فيما تقوم سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتقديم الترخيص، بعد ان تم التشاور معها لتسهيل تكوين الملف الخاص بهذا النشاط، والتمويل من طرف وكطالة دعم تشغيل الشباب "أونساج".
وعلى الأشغال ردت الوةزيرة على سؤال لـ "الشروق" بخصوص الجدل الدائر حول تعجديل قانون البريد والاتصالات الالكتورنية للمرة لاثانية بعد تلك التي كانت في 2012، اوضحت فرعون أن للأسف الناس تتكلم عن تجميد القانون، لكن القانون لم يجمد.
ووفق الوزيرة هدى إيمان فرعون فإن القانون يغلب عليه الطابع التقني، و"السيدات والسادة النواب طلبوا المزيد من الوقت حتى يتمعنوا في مقترحاتهم لأن الجانب التقني طاغي على الوثيقة، ووفق تصريح فرعون فإن التعديلات المقترحة من طرف النواب كانت تحتاج وتتطلب المزيد من الوقت.
آخر الإستفتاءات إستفتاءات
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
نعم
لا
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
حتمية
ليس حتمية
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
خيار جيد
خيار سيء
خيار خطير
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
تنجح
لا تنجح
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
حكومة حزبية
حكومة تكنوقراط
مزيج بين الإثنين
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
تعكس
لا تعكس
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
أوافق
لا أوافق
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
ينجحون
لا ينجحون
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
تستطيع
لا تسطيع
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
شارك برأيك
هل إصلاح الكرة الوطنية بحاجة إلى "ندوات"؟
نتائج المحليات.. بين شبهة التزوير وآثار العزوف الشعبي
مشروع ماجر بالاعتماد على المحليين بين الرغبة والواقع؟
الانتخابات المحلية.. بين هاجس المشاركة وكسر المشهد التقليدي
هل بإمكان ماجر وجماعته قيادة "الخضر" إلى بر الآمان؟
هل الحل الأمثل للخضر هو إقالة ألكاراز؟
بعث مشروع الغاز الصخري بين الحاجة والخطر البيئي
طبع الدينار بين الاستقلال الاقتصادي وخطر انهيار القدرة الشرائية
من يتحمّل مسؤولية إقصاء الجزائر من المونديال؟
هل بإمكان ألكاراز رفع التحدي أمام زامبيا؟
الأكثر تفاعلا
1أويحي اعتذر عن حادثة عين مليلة
2"تيفو" عين مليلة لا علاقة له بالحكومة أو الأحزاب
3البرلمان الفرنسي يرخّص رسميا للجزائريين بالعلاج في مستشفيات باريس!
4سيارات جديدة للدرك لوقف "مجازر" الطرقات
5الجزائر تشيد بالمؤسسة الدينية السعودية في تنقية الإسلام من الانحراف
Français English
الرأي
حبيب راشدين
حق النقض لم يحم أمريكا من الأمانة
جمال لعلامي
"حمارنا ولا عودكم"!
قادة بن عمار
الجنرال في عزلته!
محمد بوالروايح
رشيد برباش وحكاية "القدس اليهودية" في القرآن؟!
سليم قلالة
البُعد المنسي في مسألة الهُوية!
جمال لعلامي
الممنوع .. مرغوب!
صالح عوض
لن يدمروا الأقصى
حسن خليفة
إهانة العربية في عقر دارها.. إلى متى؟
محمد الهادي الحسني
"الخاين" شكّاك و"الاجرب" حكّاك
جمال لعلامي
إجرام للبيع والشراء!
الفيديو
رخص الإستيراد.. أحد رموز التقشف يسقط
عهد التميمى تصفع ضابطا وجنديا إسرائيليا على وجهيهما
المرأة العارية.. تمثال وهوية!
ربع مليون عامل مغربي متواجد في الجزائر!
رسالة مؤثرة تركتها "خولة" قبل أن تنتحر بسبب لعبة الحوت الأزرق!
هل يمكن أن تنهزم أمة فيها أمثال الشهيدين أحمد ياسين وإبراهيم أبو ثريا؟
فلسطينية تضرب مجندة إسرائيلية اعتدت على فتاة صغيرة بالقدس
هل ستجد توصيات ندوة كرة القدم طريقا للتجسيد؟
امرأة تنجو بأعجوبة بعد فشلها مرتين في الانتحار
من يقتل أطفالنا.. الحوت الأزرق أم الإهمال أم من؟!
فرعون اكدت عن منح النشاط لشركات مصغرة في إطار "أونساج"
منع متعاملي الثابث والنقال من تسويق الويفي في الأماكن العامة
حسان حويشة
كشفت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة، هدى إيمان فرعون، عن منع متعاملي الهاتف النقال والثابث من تسوبق خدمة الويفي في الاماكن العامة، ومنح حقوق تسويقه للشباب اصحاب مؤسسات أونساج بترخيص من سلطة الضبط، واوضحت ان قانون البريد لم يجمجد ولكن النواب طلبوا المزيد من الوقت للنظر في التعديلات التي قدموها نظرا للجانب التقني للقانون.
تغطيات ذات صلة
منع متعاملي الثابث والنقال من تسويق الويفي في الأماكن العامة
سعيد جلاب: منع الاستيراد سيشكل دعما للمنتوج الوطني
هل تقود الجزائر وساطة بين السعودية وقطر؟
سيارات جديدة للدرك لوقف "مجازر" الطرقات
الجزائر تستبق تداعيات "القوة العسكرية" في منطقة الساحل
وقالت هدى ايمان فرعون في نقاش بأشغال ندوة المقاول حول المؤسسات المصغرى والمقاولاتية بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، إنه جرى التفكير في نموذج اقتصادي لتطوير نشاط جديد للويفي في الأماكن العامة كمحطات النقل والساحات غيرها، عبر مؤسسات مصغرة، حيث تلتزم اتصالات الجزائر بتكوين اصحاب المؤسسات لمدة أسبوع، فيما تقوم سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتقديم الترخيص، بعد ان تم التشاور معها لتسهيل تكوين الملف الخاص بهذا النشاط، والتمويل من طرف وكطالة دعم تشغيل الشباب "أونساج".
وعلى الأشغال ردت الوةزيرة على سؤال لـ "الشروق" بخصوص الجدل الدائر حول تعجديل قانون البريد والاتصالات الالكتورنية للمرة لاثانية بعد تلك التي كانت في 2012، اوضحت فرعون أن للأسف الناس تتكلم عن تجميد القانون، لكن القانون لم يجمد.
ووفق الوزيرة هدى إيمان فرعون فإن القانون يغلب عليه الطابع التقني، و"السيدات والسادة النواب طلبوا المزيد من الوقت حتى يتمعنوا في مقترحاتهم لأن الجانب التقني طاغي على الوثيقة، ووفق تصريح فرعون فإن التعديلات المقترحة من طرف النواب كانت تحتاج وتتطلب المزيد من الوقت.