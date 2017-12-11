فرعون اكدت عن منح النشاط لشركات مصغرة في إطار "أونساج" منع متعاملي الثابث والنقال من تسويق الويفي في الأماكن العامة

كشفت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيا والرقمنة، هدى إيمان فرعون، عن منع متعاملي الهاتف النقال والثابث من تسوبق خدمة الويفي في الاماكن العامة، ومنح حقوق تسويقه للشباب اصحاب مؤسسات أونساج بترخيص من سلطة الضبط، واوضحت ان قانون البريد لم يجمجد ولكن النواب طلبوا المزيد من الوقت للنظر في التعديلات التي قدموها نظرا للجانب التقني للقانون.

وقالت هدى ايمان فرعون في نقاش بأشغال ندوة المقاول حول المؤسسات المصغرى والمقاولاتية بالمركز الدولي للمؤتمرات بالعاصمة، إنه جرى التفكير في نموذج اقتصادي لتطوير نشاط جديد للويفي في الأماكن العامة كمحطات النقل والساحات غيرها، عبر مؤسسات مصغرة، حيث تلتزم اتصالات الجزائر بتكوين اصحاب المؤسسات لمدة أسبوع، فيما تقوم سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية بتقديم الترخيص، بعد ان تم التشاور معها لتسهيل تكوين الملف الخاص بهذا النشاط، والتمويل من طرف وكطالة دعم تشغيل الشباب "أونساج".

وعلى الأشغال ردت الوةزيرة على سؤال لـ "الشروق" بخصوص الجدل الدائر حول تعجديل قانون البريد والاتصالات الالكتورنية للمرة لاثانية بعد تلك التي كانت في 2012، اوضحت فرعون أن للأسف الناس تتكلم عن تجميد القانون، لكن القانون لم يجمد.

ووفق الوزيرة هدى إيمان فرعون فإن القانون يغلب عليه الطابع التقني، و"السيدات والسادة النواب طلبوا المزيد من الوقت حتى يتمعنوا في مقترحاتهم لأن الجانب التقني طاغي على الوثيقة، ووفق تصريح فرعون فإن التعديلات المقترحة من طرف النواب كانت تحتاج وتتطلب المزيد من الوقت.