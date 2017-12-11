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حملة تحسيسية طيلة الفصل الدراسي الثاني
هكذا ستواجه بن غبريت "الحوت الأزرق"
أعلنت وزارة التربية الوطنية، الأحد، عن حملة تحسيسية ضد خطورة الألعاب الالكترونية ومنها لعبة "الحوت الأزرق"، وذلك مباشرة مع بداية الفصل الثاني من الموسم الدراسي الجاري إلى غاية نهاية الموسم.
ونشرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، مضمون الحملة التحسيسية التي تتمثل في تقديم درس حول الأبعاد السلبية لسوء استعمال الانترنت في جميع الأقسام على المستوى الوطني.
وسيكون هذا الدرس خلال الأسبوع الأول من الفصل الثاني في الفترة الممتدة من يوم 7 إلى 11 جانفي، في كل المستويات والأطوار الدراسية، الابتدائي، المتوسط والثانوي.
كما سيتم تخصيص كل أستاذ بضع لحظات على مدار السنة لتقديم نصائح مفيدة حول الاستعمال السيئ للانترنت، قصد وضع حد لفضول التلاميذ، إضافة إلى تدخلات أساتذة المعلوماتية، ومستشاري التوجيه المدرسي، وتفعيل النظام الداخلي، وتكثيف الدورات الثقافية والأنشطة العلمية، وكذا تخصيص الأسبوع المدرسي للموسم الدراسي الجاري للحديث عن الموضوع تحت شعار "تجنب المخاطر الناجمة عن الاستعمال السيئ للانترنت".
هذا إضافة إلى تنظيم تدخلات لأساتذة المعلوماتية في مرحلتي المتوسط والثانوي لإعلام التلاميذ بالمظاهر الإيجابية للأنترنت وشرح الجوانب الخفية في الشبكة العنكبوتية وتذكيرهم بالقواعد السليمة التي يجب اتباعها للاستخدام الحسن وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة.
كما حثت الوزارة على أن يكون الأسبوع المدرسي لنهاية السنة الدراسية 2017/2018 تحت شعار "تجنب المخاطر الناجمة عن الاستعمال السيء للأنترنت، إضافة إلى تحسيس الأولياء بدورهم الفعال في هذا الموضوع.
youcef - algerie2017/12/24 على 12:581
كان كل مشاكل المراهقين حلت و لم يبق الا مشكل الانترنت. لو لم يكن هذا .لو لم يكن هذا الاخير عالميا لزج به في خانة ايادي اجنبية كما جرت العادة . وتاتي الفتاوي .مثل اصيب الاصبع ..يجب قطغ الذراع...انا في رايي وهذا رايي المشكل مفتعل ولا يحتاج كل هذا التهويل...اين دور العائله,,???..اين مسؤولية الاولياء فيما يحدث في الملاب و المخدررات والعنف في المدارس...القضية قضية مسؤولية والتربية ابتداء من الفرد البسيط الي رئيس الجمهورية..ليس بنغبريط وحدها...
dzaiir zina - alger..2017/12/24 على 13:192
والله ماشيمسؤولية الوزارة ، بل مسؤولية الوالدين والعائلة لان الاطفال يلعبو لعبة الحوت االازرق خارج المدرسة . الشكر للوزيرة على الحملة التحسيسية .
dzaiir zina - alger..2017/12/24 على 13:203
والله ماشي المسؤولية تاع الوزارة ، بل مسؤولية الوالدين والعائلة لان الاطفال يلعبو لعبة الحوت االازرق خارج المدرسة .