حملة تحسيسية طيلة الفصل الدراسي الثاني هكذا ستواجه بن غبريت "الحوت الأزرق"

أعلنت وزارة التربية الوطنية، الأحد، عن حملة تحسيسية ضد خطورة الألعاب الالكترونية ومنها لعبة "الحوت الأزرق"، وذلك مباشرة مع بداية الفصل الثاني من الموسم الدراسي الجاري إلى غاية نهاية الموسم.

ونشرت وزيرة التربية الوطنية، نورية بن غبريت، على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، مضمون الحملة التحسيسية التي تتمثل في تقديم درس حول الأبعاد السلبية لسوء استعمال الانترنت في جميع الأقسام على المستوى الوطني.

وسيكون هذا الدرس خلال الأسبوع الأول من الفصل الثاني في الفترة الممتدة من يوم 7 إلى 11 جانفي، في كل المستويات والأطوار الدراسية، الابتدائي، المتوسط والثانوي.

كما سيتم تخصيص كل أستاذ بضع لحظات على مدار السنة لتقديم نصائح مفيدة حول الاستعمال السيئ للانترنت، قصد وضع حد لفضول التلاميذ، إضافة إلى تدخلات أساتذة المعلوماتية، ومستشاري التوجيه المدرسي، وتفعيل النظام الداخلي، وتكثيف الدورات الثقافية والأنشطة العلمية، وكذا تخصيص الأسبوع المدرسي للموسم الدراسي الجاري للحديث عن الموضوع تحت شعار "تجنب المخاطر الناجمة عن الاستعمال السيئ للانترنت".

هذا إضافة إلى تنظيم تدخلات لأساتذة المعلوماتية في مرحلتي المتوسط والثانوي لإعلام التلاميذ بالمظاهر الإيجابية للأنترنت وشرح الجوانب الخفية في الشبكة العنكبوتية وتذكيرهم بالقواعد السليمة التي يجب اتباعها للاستخدام الحسن وتوعيتهم بالمخاطر المحتملة.

كما حثت الوزارة على أن يكون الأسبوع المدرسي لنهاية السنة الدراسية 2017/2018 تحت شعار "تجنب المخاطر الناجمة عن الاستعمال السيء للأنترنت، إضافة إلى تحسيس الأولياء بدورهم الفعال في هذا الموضوع.

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