L’Algérie bat les Pays-Bas (1-0)

L’unique but de la partie a été inscrit par le rentrant Anis Hadj Moussa (86′).

Les “Verts” livreront un ultime match amical le 10 juin à Kansas City face à la Bolivie. Une dernière répétition générale avant le tournoi mondial.

L’Algérie effectuera ensuite son entrée en lice dans le Mondial le 17 juin au stade Arrowhead de Kansas City, où elle croisera le fer avec l’Argentine, championne du monde en titre, dans un choc très attendu prévu à 02h00 (heure algérienne).

Outre l'”Albiceleste”, l’Algérie affrontera également la Jordanie (23 juin) et l’Autriche (28 juin).