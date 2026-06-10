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Pluies orageuses sur plus de 20 wilayas ce mercredi

Echoroukonline
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Pluies orageuses sur plus de 20 wilayas ce mercredi

Les services de l’Office national de la météorologie (ONM) ont annoncé des pluies orageuses qui affecteront, ce mercredi, plusieurs wilayas de l’Est et de l’intérieur du pays.

Selon un bulletin de vigilance émis par les mêmes services, les précipitations concerneront les wilayas de Naâma, Saïda, El Bayadh, Tiaret, Laghouat, Ghardaïa, Djelfa, M’Sila, Biskra, El Meghaier, Bordj Bou Arreridj, Ouled Djellal, Sétif, Batna, Mila, Constantine, Guelma, Souk Ahras, Oum El Bouaghi, Tébessa et Khenchela.

Le début de cet épisode est prévu à partir de 15h00 et se poursuivra jusqu’à 6h00 du matin demain jeudi, précise la même source.

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