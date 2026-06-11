L’Algérie condamne les attaques ayant ciblé la Jordanie, le Koweït et le Bahreïn

L’Algérie a exprimé sa ferme condamnation et sa vive réprobation des attaques ayant ciblé le Royaume hachémite de Jordanie, l’Etat du Koweït et le Royaume de Bahreïn, soulignant son rejet catégorique de toute atteinte à la souveraineté, à la sécurité et à la stabilité de ces pays frères, indique mercredi un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

“L’Algérie exprime sa ferme condamnation et sa vive réprobation des attaques ayant ciblé le Royaume hachémite de Jordanie, l’Etat du Koweït et le Royaume de Bahreïn, soulignant son rejet catégorique de toute atteinte à la souveraineté, à la sécurité et à la stabilité de ces pays frères”, lit-on dans le communiqué.

L’Algérie réitère également “son appel au respect du principe de la souveraineté et de l’intégrité territoriale des Etats, garanti par les chartes et lois internationales pertinentes, ainsi que son rejet de la politique d’escalade dans la région susceptible de menacer la sécurité et la stabilité internationales”, conclut le communiqué.

APS