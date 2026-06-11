Mondial 2026 – Préparation: L’Algérie surclasse la Bolivie (4-0)

L’équipe nationale de football s’est imposée largement face à son homologue bolivienne (4-0), en match amical disputé dans la nuit de mercredi à jeudi au stade CPKC à Kansas City, dans le cadre des préparatifs pour la Coupe du monde 2026, prévue du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique.

Les Verts ont ouvert le score peu avant la pause, sur une tête du défenseur Aïssa Mandi (45′). Après la pause, les nombreux changements opérés par le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, ont permis aux Verts de dérouler, parvenant à inscrire trois autres buts en cinq minutes, grâce à Amine Gouiri (56′, 58′) et Anis Hadj Moussa (61′).

Le défenseur du Borussia Dortmund, Ramy Bensebaïni, qui souffre toujours d’une blessure au pied, n’a pas pris part à cette rencontre, mais sa participation au Mondial ne serait pas compromise.

De son côté, la Bolivie, non qualifiée pour le Mondial, concède son deuxième revers durant cette fenêtre internationale pré-Coupe du monde, après avoir lourdement chuté samedi face à l’Ecosse (0-4).

Il s’agit de l’ultime répétition générale pour les Verts, avant leur entrée en lice dans le tournoi, le mercredi 17 juin face aux champions du monde argentins, au stade Arrowhead à Kansas City (02h00, heure algérienne), pour le compte du groupe J, où figurent également l’Autriche et la Jordanie.

Avant leur départ pour les Etats-Unis, les coéquipiers de Nabil Bentaleb ont décroché un succès de prestige, lors du premier test de préparation, face aux Pays-Bas (1-0), le mercredi 3 juin au stade de Kuip à Rotterdam.

APS