Démantèlement d’un réseau criminel organisé ayant causé à une entreprise des pertes de 1.000 milliards de centimes

Les services de police d’Alger ont procédé au démantèlement d’un réseau criminel organisé impliqué dans le détournement et la dilapidation de fonds publics au sein d’une entreprise spécialisée dans le commerce et la distribution de tabac, ayant causé des pertes estimées à près de 1.000 milliards de centimes, a indiqué mercredi un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale.

Le Service central de lutte contre le crime organisé de Saoula a procédé, dans le cadre de cette opération, à l’arrestation de dix (10) individus appartenant à ce réseau qui activaient au sein de United Tobacco Company (UTC), et ce, suite à une enquête ayant duré trois mois, selon la même source.

Les enquêteurs de la brigade centrale de lutte contre les crimes économiques et financiers relevant de ce même service “ont mis au jour le mode opératoire criminel, consistant à commercialiser des produits du tabac de manière illégale par certains employés d’UTC, en enregistrant différents produits dans le système d’information de l’entreprise sans qu’ils ne soient effectivement réceptionnés par les succursales chargées des ventes, pour ensuite les commercialiser en dehors du circuit de l’entreprise par l’intermédiaire de grossistes”, précise le communiqué.

Ces pratiques ont entraîné “un déficit injustifié dans les stocks de produits du tabac de différentes marques lors des opérations d’inventaire et de révision des comptes financiers de l’exercice 2025, dont la valeur marchande est estimée à près de 500 milliards de centimes, aux prix de vente toutes taxes comprises (TTC)”, selon la même source.

Poursuivant leurs investigations sur le terrain et leurs enquêtes financières et comptables, sous la supervision du parquet compétent, les enquêteurs ont découvert “un autre trou financier d’une valeur de 500 milliards de centimes, lié à des créances impayées par des clients de l’entreprise, ce qui a permis de déterminer les responsabilités et de procéder à l’arrestation de dix (10) membres du réseau criminel”.

La liste des personnes arrêtées comprend “d’anciens et actuels directeurs et responsables de l’entreprise, des employés de l’entreprise occupant différents niveaux de responsabilité, en sus d’autres individus, de sociétés et d’un grossiste en produits du tabac”.

L’opération a également permis “la récupération et la saisie de revenus, de biens et d’actifs d’une valeur financière importante appartenant à l’un des principaux suspects, à savoir deux (2) villas de luxe, dont l’une située à Alger et l’autre en Espagne, six (6) appartements haut standing, dont cinq (5) en Algérie et un (1) en Espagne, un terrain situé dans la wilaya de Jijel d’une superficie de 900 m2, trois (3) véhicules de luxe, une (1) moto de grosse cylindrée, quatre (4) montres de luxe, un (1) fusil de chasse, et une somme d’argent en monnaie nationale”.

A l’issue de l’enquête préliminaire, “les suspects ont été présentés devant le procureur de la République près le Pôle pénal économique et financier de Sidi M’Hamed pour abus de fonction, dilapidation volontaire de deniers publics, octroi d’avantages injustifiés à autrui lors de la conclusion de contrats en violation de la législation et de la réglementation en vigueur, blanchiment d’argent et de revenus criminels en bande criminelle, et infractions à la législation et à la réglementation relatives au change et aux mouvements de capitaux de et vers l’étranger”, conclut le communiqué.