L’Iran annonce la fermeture du détroit d’Ormuz à tous les navires

Nouvelles frappes américaines

Le quartier général militaire iranien Khatam al-Anbiya a annoncé tôt jeudi la fermeture totale du détroit d’Ormuz à tous les navires, dans un contexte de tensions croissantes dans la région.

Dans un communiqué relayé par la télévision d’État iranienne, le commandement militaire a indiqué que cette voie maritime stratégique était désormais fermée à tout trafic, y compris aux pétroliers et aux navires commerciaux, en raison de ce qu’il a qualifié de situation d’insécurité régionale.

Le communiqué avertit que « tout mouvement » dans le détroit serait pris pour cible.

Selon Khatam al-Anbiya, cette décision intervient après la poursuite de « l’agression américaine » et les récentes frappes menées par les États-Unis contre des zones situées dans la province méridionale iranienne d’Hormozgan.

Le commandement iranien a également rejeté les affirmations américaines selon lesquelles la navigation se poursuivrait normalement dans le détroit.

Par ailleurs, l’Autorité de gestion des voies navigables du Golfe persique (PGSA) a indiqué sur le réseau social X que le détroit d’Ormuz resterait fermé jusqu’à nouvel ordre.

« En raison des tensions provoquées par les forces américaines agresseuses dans la région et du communiqué publié la nuit dernière par les forces armées iraniennes, le détroit d’Ormuz restera fermé jusqu’à nouvel ordre », a déclaré l’autorité.

Elle a ajouté que les opérateurs ayant déjà obtenu une autorisation de transit devaient patienter dans l’attente de nouvelles instructions.

Cette annonce intervient alors que des médias iraniens ont fait état d’explosions, d’activités de défense antiaérienne et de frappes aériennes dans plusieurs zones du sud de l’Iran, notamment à Bandar Abbas, Minab, Jask, Qeshm et Sirik.

Plus tôt, le Commandement central américain (CENTCOM) avait annoncé que les forces américaines avaient mené de nouvelles frappes qu’il a qualifiées de « légitime défense » contre plusieurs cibles en Iran.