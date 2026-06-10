Afrique du Sud : 12 morts et 9 blessés dans une fusillade à Johannesburg

Douze personnes ont été tuées et neuf autres blessées lors d’une fusillade survenue mardi soir dans le quartier informel de Jumpers, à Cleveland, Johannesburg, selon la police citée par eNCA (eNews Channel Africa).

Les forces de l’ordre sont intervenues vers 23h10 (21h10 GMT) après des signalements de tirs et ont découvert plusieurs victimes atteintes par balles. Huit hommes et trois femmes sont morts sur place, tandis qu’un autre homme a succombé à ses blessures à l’hôpital, selon eNews Channel Africa.

Les autorités indiquent que plus de dix suspects lourdement armés, arrivés à bord d’un véhicule de type Toyota Quantum, ont ouvert le feu à plusieurs endroits du quartier avant de prendre la fuite.

Aucune arrestation n’a été effectuée et une enquête est en cours.