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L’arbitre somalien refoulé par les États-Unis rentre dans son pays

Echoroukonline
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L’arbitre somalien refoulé par les États-Unis rentre dans son pays

L’arbitre somalien Omar Abdulkadir Artan, empêché d’entrer aux États-Unis pour officier lors de la Coupe du monde de la FIFA 2026, est rentré mardi en Somalie après un passage par Istanbul.

« Je tiens à remercier la FIFA pour son soutien constant, ainsi que le peuple somalien. Je suis très reconnaissant envers la FIFA et la CAF (Confédération africaine de football) », a déclaré Artan aux journalistes à l’aéroport d’Istanbul avant d’embarquer sur un vol de Turkish Airlines à destination de la Somalie.

La Fédération somalienne de football a exprimé mardi sa profonde déception après que l’arbitre a été refoulé par les autorités américaines.

Dans un communiqué, elle a indiqué qu’aucune explication officielle n’avait été fournie concernant cette décision, tout en appelant à la patience jusqu’à ce que tous les faits soient établis.

De son côté, un haut responsable de la Maison-Blanche a défendu cette mesure, affirmant qu’elle visait à garantir un environnement sûr durant le Mondial.

Andrew Giuliani, directeur exécutif du groupe de travail de la Maison-Blanche pour la Coupe du monde 2026, a déclaré que la décision d’empêcher Artan d’entrer sur le territoire américain avait été prise « pour une très bonne raison », sans fournir davantage de détails.

Omar Abdulkadir Artan devait devenir le premier arbitre somalien de l’histoire à officier lors d’une Coupe du monde de la FIFA.

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