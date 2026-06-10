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Le mois de mai le plus chaud jamais enregistré à l’échelle mondiale

Echoroukonline
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Le mois de mai le plus chaud jamais enregistré à l’échelle mondiale

Le mois de mai 2026 a été le deuxième mois de mai le plus chaud jamais enregistré dans le monde, l’Europe occidentale ayant connu une vague de chaleur inhabituellement précoce, a indiqué ce mercredi le service de surveillance climatique de l’Union européenne (Copernicus).  

Le Service Copernicus sur le changement climatique (C3S) a indiqué que la température moyenne mondiale de l’air en surface en mai 2026 était de 15,81 degrés Celsius, soit 0,55 degré de plus que la moyenne de 1991-2020.

Ce chiffre n’est dépassé que par celui de mai 2024 et se situe 1,42 degré Celsius au-dessus des niveaux préindustriels estimés.  Les températures de surface de la mer entre 60 degrés de latitude sud et 60 degrés de latitude nord ont atteint en moyenne 20,90 degrés Celsius, le deuxième niveau le plus élevé jamais enregistré pour un mois de mai, alors que le Pacifique tropical poursuivait sa transition vers les conditions El Nino qui devraient se développer dans les mois à venir.

L’Europe occidentale a été frappée par une vague de chaleur précoce et intense au cours de la seconde quinzaine de mai, la France, le Royaume-Uni, l’Irlande, l’Espagne et le Portugal enregistrant de multiples records de température locaux.

APS

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