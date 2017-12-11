آخر الإستفتاءات إستفتاءات
-
هل تتوقع نسبة مشاركة عالية في الإنتخابات المحلية؟
-
نعم394 (%12.43)
-
لا2777 (%87.57)
-
-
هل استغلال الغاز الصخري حتمية؟
-
حتمية1298 (%14.44)
-
ليس حتمية7690 (%85.56)
-
-
كيف ترى قرار الحكومة بطبع الدينار لمواجهة الأزمة؟
-
خيار جيد658 (%9.37)
-
خيار سيء899 (%12.8)
-
خيار خطير5467 (%77.83)
-
-
هل ستنجح الحكومة الجديدة في مواجهة الأزمة الناتجة عن انهيار أسعار النفط؟
-
تنجح6902 (%28.34)
-
لا تنجح17450 (%71.66)
-
-
ما هي الحكومة الأنسب للجزائر حاليا؟
-
حكومة حزبية183 (%12.26)
-
حكومة تكنوقراط1002 (%67.11)
-
مزيج بين الإثنين308 (%20.63)
-
-
هل تعكس نتائج التشريعيات واقع التمثيل الحزبي في الجزائر؟
-
تعكس669 (%16.43)
-
لا تعكس3403 (%83.57)
-
-
هل تؤيد إلحاق المدارس القرآنية بوزارة التربية؟
-
أوافق3448 (%13.99)
-
لا أوافق21196 (%86.01)
-
-
هل سينجح الإسلاميون في التوحد خلال الإنتخابات؟
-
ينجحون16716 (%57.05)
-
لا ينجحون12584 (%42.95)
-
-
هل تستطيع هيئة دربال ضمان نزاهة الإنتخابات؟
-
تستطيع870 (%7.8)
-
لا تسطيع10282 (%92.2)
-
كيف تفسر محافظة الأفلان على المركز الأول في البلديات؟
الأكثر تفاعلا
الفيديو
-
هل تحدث قطيعة سياسية بين تونس والإمارات؟!
-
خوصصة المؤسسات.. بحث عن المردودية أم تنازل؟
-
وضع تمثال عين الفوارة في المتحف.. هل هو الحل الأنسب؟
-
لماذا استخدمت إسرائيل إسم الجزائر للإستهزاء بالأمم المتحدة؟!
-
الجزائر والسعودية.. امتحان "التيفو"!
-
أردوغان يهاجم بن زايد: أين كان جدك عندما كان جدي يدافع عن المدينة المنورة؟
-
رخص الإستيراد.. أحد رموز التقشف يسقط
-
عهد التميمى تصفع ضابطا وجنديا إسرائيليا على وجهيهما
-
المرأة العارية.. تمثال أم هوية!
-
ربع مليون عامل مغربي متواجد في الجزائر!
أكد أن أسرارها بدأت تظهر
ولد عباس: وفاة بومدين لم تكن طبيعية
كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الثلاثاء، أن وفاة الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين، "لم تكن طبيعية".
وخلال الندوة الصحفية التي عقدها، بمقر الحزب بالعاصمة، قال ولد عباس إن الأسرار بخصوص وفاة الرئيس الراحل بدأت تظهر حاليا، دون أن يقدم تفاصيل حول هذا التصريح المفاجئ.
وشغل الراحل هواري بومدين، منصب رئيس للجمهورية، من 19 جوان 1965 بعد انقلاب عسكري على أحمد بن بلة واستمر على رأس السلطة حتى وفاته في 27 ديسمبر 1978.
من جهة أخرى، اعترف جمال ولد عباس، بأن الأفلان فشل في تحقيق نسب عالية في الانتخابات المحلية الأخيرة، بسبب ما وصفها "أخطاء ارتكبها مسؤولين محليين"، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين المحليين كانوا سببا في فشل الأفلان في 6 ولايات، معربا عن عدم رضاه عن النتائج المحققة في 34 مجلس ولائي.
كما دعا جمال ولد عباس المناضلين لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مشددا بقوله: "من لا يطبق برنامج الرئيس لا يجلس معنا في الطاولة".
وأشار إلى أن سنة 2019 ستكون سنة الأفلان، مضيفا "نحن مستعدون ومسلحون لخوض الرئاسيات المقبلة".
وأكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس أن الأفلان يحوز الشرعية التاريخية.
وخاطب منافسي الحزب بقوله "الشرعية التاريخية للأفلان..ولي ما عجبوش الحال يشرب الدوليبران (دواء مسكن لآلام الرأس)".
02017/12/26 على 14:361
نحن نضعوا كل اوزار الدنيا على ضهور الصهاينة لكن ولو حتى هم اللي قتلوه فبمشاركة من محيطه