أكد أن أسرارها بدأت تظهر ولد عباس: وفاة بومدين لم تكن طبيعية

كشف الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس، الثلاثاء، أن وفاة الرئيس الجزائري الأسبق هواري بومدين، "لم تكن طبيعية".

وخلال الندوة الصحفية التي عقدها، بمقر الحزب بالعاصمة، قال ولد عباس إن الأسرار بخصوص وفاة الرئيس الراحل بدأت تظهر حاليا، دون أن يقدم تفاصيل حول هذا التصريح المفاجئ.

وشغل الراحل هواري بومدين، منصب رئيس للجمهورية، من 19 جوان 1965 بعد انقلاب عسكري على أحمد بن بلة واستمر على رأس السلطة حتى وفاته في 27 ديسمبر 1978.

من جهة أخرى، اعترف جمال ولد عباس، بأن الأفلان فشل في تحقيق نسب عالية في الانتخابات المحلية الأخيرة، بسبب ما وصفها "أخطاء ارتكبها مسؤولين محليين"، مشيرا إلى أن بعض المسؤولين المحليين كانوا سببا في فشل الأفلان في 6 ولايات، معربا عن عدم رضاه عن النتائج المحققة في 34 مجلس ولائي.

كما دعا جمال ولد عباس المناضلين لتطبيق برنامج رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، مشددا بقوله: "من لا يطبق برنامج الرئيس لا يجلس معنا في الطاولة".

وأشار إلى أن سنة 2019 ستكون سنة الأفلان، مضيفا "نحن مستعدون ومسلحون لخوض الرئاسيات المقبلة".

وأكد الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، جمال ولد عباس أن الأفلان يحوز الشرعية التاريخية.

وخاطب منافسي الحزب بقوله "الشرعية التاريخية للأفلان..ولي ما عجبوش الحال يشرب الدوليبران (دواء مسكن لآلام الرأس)".