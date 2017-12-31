الشرطة السعودية اعتقلت المشاركين فيه فيديو لـ"زواج مثليين" في مكة يثير جدلاً في السعودية

أعلنت السلطات السعودية القبض على عدد من الشباب ظهروا في مقطع فيديو الأسبوع الماضي، قيل إنه يصور مشهد تمثيلي في "حفل زفاف مثليين"، في محافظة العرضيات في منطقة مكة المكرمة، حسب ما ذكر موقع قناة "بي بي سي عربي"، الثلاثاء.

وقالت الشرطة، إنها تعرفت على الشباب المشاركين في الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تصويره كمشهد تمثيلي في منتجع خاص في منطقة مكة، وأثار دهشة المتواجدين.

وأظهر الفيديو مجموعة من الشباب يحتفلون بإلقاء قصاصات الورق الملون على شابين يسيران على سجادة خارج استراحة في مكة، وأحدهما يرتدي زي نسائي أسود ويخفي وجهه، والأخر يسير إلى جواره مرتدياً ثوباً أبيض في مشهد مثل الذي يظهر في حفلات الزفاف.

وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة، إن مشاركين فيما وصف بأنه "مشهد تمثيلي" لحفل زفاف ظهر فيه رجل في ملابس نسائية، قد ألقي القبض عليهم وأحيلوا إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.

لكنه لم يكشف عن أسماء المقبوض عليهم أو التهم الموجهة إليهم بشكل محدد.

وأضاف المتحدث الأمني، أن شرطة محافظة العرضيات، جنوب غربي السعودية، تلقت فجر الجمعة الماضي، بلاغاً من أحد المواطنين، كان مدعواً لحفل شعبي قال فيه إن المدعوين تفاجأوا "بدخول بعض الشباب، أحدهم يرتدي ملابس نسائية في مشهد تمثيلي لحفل زفاف". وتابع أن واحداً من "العريسيْن" كان متحولاً جنسياً.

يشار إلى أن "المثلية الجنسية" محظورة في السعودية، تطبيقاً لأسس الشريعة الإسلامية، كما هو الحال في العديد من البلدان العربية المسلمة، لكن في السعودية قد تصل العقوبة إلى الموت.

وعبر العديد من المسلمين عن غضبهم إثر انتشار المقطع المصور بكاميرا هاتف أحد المدعوين، وكتب شخص على موقع تويتر: "أتقومون بذلك في أنقى بقاع الأرض".

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