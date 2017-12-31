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الشرطة السعودية اعتقلت المشاركين فيه
فيديو لـ"زواج مثليين" في مكة يثير جدلاً في السعودية
أعلنت السلطات السعودية القبض على عدد من الشباب ظهروا في مقطع فيديو الأسبوع الماضي، قيل إنه يصور مشهد تمثيلي في "حفل زفاف مثليين"، في محافظة العرضيات في منطقة مكة المكرمة، حسب ما ذكر موقع قناة "بي بي سي عربي"، الثلاثاء.
وقالت الشرطة، إنها تعرفت على الشباب المشاركين في الفيديو، الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم تصويره كمشهد تمثيلي في منتجع خاص في منطقة مكة، وأثار دهشة المتواجدين.
وأظهر الفيديو مجموعة من الشباب يحتفلون بإلقاء قصاصات الورق الملون على شابين يسيران على سجادة خارج استراحة في مكة، وأحدهما يرتدي زي نسائي أسود ويخفي وجهه، والأخر يسير إلى جواره مرتدياً ثوباً أبيض في مشهد مثل الذي يظهر في حفلات الزفاف.
وقال المتحدث الإعلامي باسم شرطة منطقة مكة، إن مشاركين فيما وصف بأنه "مشهد تمثيلي" لحفل زفاف ظهر فيه رجل في ملابس نسائية، قد ألقي القبض عليهم وأحيلوا إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
لكنه لم يكشف عن أسماء المقبوض عليهم أو التهم الموجهة إليهم بشكل محدد.
وأضاف المتحدث الأمني، أن شرطة محافظة العرضيات، جنوب غربي السعودية، تلقت فجر الجمعة الماضي، بلاغاً من أحد المواطنين، كان مدعواً لحفل شعبي قال فيه إن المدعوين تفاجأوا "بدخول بعض الشباب، أحدهم يرتدي ملابس نسائية في مشهد تمثيلي لحفل زفاف". وتابع أن واحداً من "العريسيْن" كان متحولاً جنسياً.
يشار إلى أن "المثلية الجنسية" محظورة في السعودية، تطبيقاً لأسس الشريعة الإسلامية، كما هو الحال في العديد من البلدان العربية المسلمة، لكن في السعودية قد تصل العقوبة إلى الموت.
وعبر العديد من المسلمين عن غضبهم إثر انتشار المقطع المصور بكاميرا هاتف أحد المدعوين، وكتب شخص على موقع تويتر: "أتقومون بذلك في أنقى بقاع الأرض".
02018/01/10 على 15:581
Les ARABES
عبد الله القصيمي - السعودية2018/01/10 على 16:132
في السعودية كن ما شئت و افعل ما شئت، احذر فقط أن تخلط في السياسة، بالعكس هناك تشجيع صارخ على الشذوذ بين الرجال، أما بين النساء فالسحاق أمر عادي في الخليج، خاصة وان الرجال يسافرون إلى أوروبا وأمريكا كثيرا ويتخذون خليلات، فتضطر المرأة إلى الإكتفاء بالمرأة ومنهن من تكتفي بالسائق أو الطباخ أو الخادم الهندي أو الفلبيني وغيرهم .....
Algérie - Algérie2018/01/10 على 16:283
السلام عليكم
وهكذا بدأ تدنيس مكة المكرمة من قبل الكلب المسعور و الخائن سلمان المجوسيإسمع ياكلب أمريكا سلمان المجوسي ملك السعودية المفبركة من قبل بريطانيا
amine - oran2018/01/10 على 16:364
يريذون استفزاز مشاعر المسلمين و لكن هيهات و هيهات انا متاكد ان هناك يد عدوة للاسلام و المسلمين وراء هذه القضية وهذو الشباب السعودي قامو بها مقابل اموال من طرف اعداء الدين الاسلامي....وديننا لا يامر بهذه الفعلة المشينة
Bela - Oran2018/01/10 على 16:495
من خلال تجوالي ، يظهر لي أن الشعب الجزئري هو الشعب المسلم الوحيد على الكرة الأرضية مع بعض المرابطين في أكناف بيت المقدس
02018/01/10 على 16:516
.. فلاتقل مجموعة من الشباب ،قل: مجموعة من القردة الممسوخين - لعنة الله عليهم - . هذا هو منطق الحضارة الغربية التقدم المادي ، والتقهقر الإنساني ، إنها مؤامرة الحيوانات على الأمة الإسلامية تنفذ من طرف اللقطاء ، -منظمات حقوق الإنسان ستحذر كل من يسيء إليهم بالقول أو العمل -، ولكن عندما وصل الأمر إلى الأرض الطاهرة ،فلتذهب هذه المنظمات إلى قنوات الصرف هي وبمن فيها ، والعزة لله ورسوله والمؤمنين ، لاحضارة إلا حضارة -لاإله إلا الله محمد رسول الله - حيث النقاء والصفاء والإنسانية في أعلى مراتبها .
عبد المجيد دانا - الجزائر2018/01/10 على 17:327
وماذا بقي بعد دخول اليهود إلى الحرمين وفتح دور السنما وخروج المرأة إلى الملاعب ‘‘تسيبورتي ‘‘مع أخيها الرجل ,وأشياء أخرى ستكتشف مع الأيام, فقد فتح فتى ابن سلمان المدلل الأبواب على كل الإحتمالات, إنه الإسلام المنفتح حسب قوله.
ولا نقول هذا إلا لغيرتنا على أقدس وأطهر بقاع الأرض, فنحن أكثر سوءا من هؤلاء فأعمالنا يشيب لهولها الولدان, فاللهم احفظ بلدك المحرم ومدينة رسولك الكريم من دنس واهد سائر بلاد المسلكين إلى ما فيه صلاحهم في الدنيا والآخرة, والطف بنا يا رب.
رشيد الجزائر العظيمة2018/01/10 على 17:408
لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم .اللهم عفوك نرجو . اللهم عليك بكل من يريد تشويه مقدساتنا
ali2018/01/10 على 17:529
معروفون انهم قوم لوط الا من رحم ربك ورحلاتهم الى بعض الدول الاسيوية والمغرب شاهد على ذالك على المسلمين ان يهبوا للدفاع عن الحرمين قبل ان يتحولا الى مرتع للرذيلة
العباسي - الجزائر ارض الل2018/01/10 على 18:1110
ادا صح الخبر اذن صحيح من يقولون عن ال سعود انهم من اصول يهوديه
AZER - ALGERIA2018/01/10 على 18:4811
الأمة الإسلامية أصبحت مستهدفة في جميع مقدساتهاأكثر من أ[ وقت مضى ، ولكن هيهات وهيهات ...وقت الفجر قريب