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شركة السكك الحديدية تعلن:
الجزائر تتسلم أول قطار هجين
تسلمت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، الأربعاء، أول قطار هجين (ديازال وكهرباء) من بين 17 ينتظر دخولها حيز الخدمة العام الجاري.
ووفق بيان نشرته الشركة على صفحتها بـ "فايسبوك" فإن "المدير العام للشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية بن جاب الله ياسين حضر بمدينة رايشوفن بفرنسا الحفل المنظم من طرف شركة آلستوم بمناسبة خروج أول قطار من نوع كوراديا من المصنع من بين 17 قطار ينتظر تسليمها خلال سنة 2018".
وأضاف أن الحفل كان "بحضور السيدة القنصل العام للجزائر بستراسبورغ وكدا الفريق المسير وكل عمال شركة آلستوم بموقع رايشوفن" .
وقطار كوراديا هو قطار هجين (ديازال وكهرباء) يسير بسرعة 160 كلم في الساعة طوله 110 متر يحتوي على ستة 06 عربات بسعة تقدر ب 254 مقعد منها 60 مقعد درجة أولى.
ياسين2018/01/18 على 23:121
ولماذا هذه الخسارة والتخلاط في المال والبيئة، هل قلت القطارات التي تسير بالكهرباء فقط؟ أم ان القائمين على السكك الحديدية بالجزائر مجبرون على شراء هذه القطارات نصف ملوثة من فرنسا؟ لم تبق في العالم قطارات تسير بالبنزين إلا في إفريقيا والهند وبعض المناطق النائية في الصين، فالكل صار يعتمد على القطارات الكهربائية، لنظافتها وسهولة محركاتها وانخفاض تكلفتها وووو .....
البرج - France2018/01/18 على 23:182
مبروك لازم تحميوهم من الحجارة راهي حالة في القطارات