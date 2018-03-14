بسبب خلاف تحول إلى شجار طالب جامعي يقتل جاره بفأس ويدخل آخر الإنعاش بسكيكدة

اهتز سكان قرية رابح دقيش، ببلدية أمجاز الدشيش، بولاية سكيكدة، ليلة الخميس، في حدود الساعة الثامنة وثلاثين دقيقة، على وقع جريمة قتل بشعة، راح ضحيتها رب عائلة يبلغ من العمر 48 سنة، بعد تلقيه ضربة قاتلة بواسطة فأس في صدره، من قبل طالب جامعي في العقد الثاني من عمره يدرس بجامعة وهران، فيما تلقى شيخ يدعى "م. ع" 65 سنة ضربة في الرأس، فأصيب بجروح خطيرة ليتم نقله إلى مصلحة الإنعاش بمستشفى الحروش، ومن المحتمل تحويله إلى قسنطينة أو عنابة نظرا إلى حالته الحرجة.

وبحسب مصدر مطلع، فإن خلافا بسيطا نشب بين الضحيتين والجاني، القاطنين بقرية رابح دقيش بامجاز الدشيش سرعان ما تطور إلى سب وشتم وتبادل للضرب والجرح، قبل أن يعمد الجاني الذي أصيب بانهيار عصبي لحظة الحادثة إلى تعريض الضحيتين للضرب والجرح بواسطة فأس، ما تسبب في وفاة الأول لحظة وصوله إلى مستشفى الحروش، وإصابة الثاني بجروح متفاوتة الخطورة. وأوضح المصدر أن الفرقة الإقليمية للدرك الوطني لبلدية أمجاز الدشيش فتحت تحقيقا في الحادثة، وتمكنت من توقيف المشتبه فيه، ويخضع حاليا لتدابير الحراسة النظرية، في انتظار مباشرة التحقيقات الأمنية والقضائية، فيما أحيلت الجثة إلى مصلحة حفظ الجثث بذات المستشفى لإخضاعها للتشريح الطبي.