Argentine: Cristina Kirchner échappe a un attentat a l’arme a feu

La vice-présidente argentine Cristina Kirchner a-t-elle échappé a la mort ? Un homme a pointé sur elle une arme a feu chargée, jeudi soir a Buenos Aires.

Un homme a été arrêté jeudi soir a Buenos Aires après avoir pointé son arme a feu “chargée” sur la vice-présidente argentine Cristina Kirchner devant son domicile, incident qui a suscité une vague de condamnations de la classe politique du pays et a l’international.

Selon des images de plusieurs télévisions, l’homme a pointé une arme de poing vers la tête de Mme Kirchner, a quelques mètres a peine, sans qu’aucun coup de feu ne parte, alors qu’elle signait des livres et se mêlait a des sympathisants, venus l’attendre au bas de chez elle, dans le quartier de Recoleta.

“J’ai vu ce bras surgir par-dessus mon épaule derrière moi avec une arme, et avec des gens autour de moi il a été maîtrisé”, a raconté sur place a l’AFP un soutien de Mme Kirchner, qui n’a pas souhaité donner son nom, et que les images TV montrent clairement participer a la brève mêlée.

Des policiers ont alors saisi le suspect, l’ont mené dans une voiture de police dans une rue attenante, aussitôt entourée par un épais cordon de policiers. Celle-ci est partie peu après sous les cris et huées de plusieurs dizaines de personnes présentes, a constaté l’AFP.

Le suspect serait brésilien

“Cristina est en vie, car pour une raison qui n’a pas encore été confirmée techniquement, l’arme qui contenait cinq balles n’a pas fait feu bien qu’ayant été déclenchée”, a déclaré le président dans une allocution quelques heures après l’incident.

Le chef de l’Etat a dénoncé un fait “d’une énorme gravité, le plus grave survenu depuis que notre pays a retrouvé la démocratie” en 1983. Il a annoncé avoir décrété un jour férié national vendredi, “pour que dans la paix et la concorde le peuple argentin puisse s’exprimer en défense de la vie, de la démocratie, et en solidarité avec notre vice-présidente”.