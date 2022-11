Arrivée du président Al Sissi a Alger: L’appui de l’Egypte aux efforts de l’Algérie pour l’unification des rangs arabes

En vue de sa participation au Sommet arabe d’Alger, le président égyptien, M. Abdelfatah Al Sissi, est arrivé, ce mardi matin, a la capitale algérienne où s’ouvre cet après-midi, au Centre International des Conférences (CIC), le 31e Sommet arabe.

Selon un communiqué livré par le porte-parole de la Présidence égyptienne, dont Radio Algérie Multimédia détient une copie, la participation du président Al Sissi traduit la « volonté de l’Egypte pour la consolidation des liens de coopération et de fraternité avec tous les pays arabes et dans la continuité de son rôle axial d’appui aux mécanismes de coopération au service de tous les peuples arabes ».

La même source précise que le Sommet d’Alger vise la concertation et la coordination entre pays arabes pour la sécurité et la stabilité dans la région, ainsi que la consolidation des intérêts arabes. Ceci, notamment en présence des multiples défis qui se posent aux niveaux régional et international.

La même source ajoute que le programme du président égyptien a Alger prévoit nombre de de rencontres bilatérales avec les dirigeants arabes présents a Alger dans la perspective de rapprochement les points de vue et de consolidation des relations bilatérales et multilatérales, a la lumière des derniers développements sur les scènes régional et international dans un contexte géopolitique des plus incertains.