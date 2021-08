Assassinat de Djamel Bensmaïn: 88 suspects en prison, 4 sous contrôle judiciaire

Le tribunal de Sidi M’hamed a ordonné l’emprisonnement de quatre-vingt-huit (88) suspects de l’assassinat de Djamel Bensmaïn et le placement sous contrôle judiciaire de quatre (4) autres.

Echorouk News a affirmé la fin de l’enquête menée sur l’affaire de Djamel Bensmaïn portant a 88 le nombre de suspects écroués.

Les mêmes sources ont souligné que quatre autres suspects ont été placés sous contrôle judiciaire.

41 suspects sous mandat de dépôt

Mercredi, ledit tribunal a ordonné de placer 41 suspects de l’assassinat de Djamel Bensmaïn sous mandat de dépôt dont trois femmes.

Quatre-vingt-douze (92) suspects ont été présentés lundi devant le procureur de la République près le tribunal de Sidi M’hamed.

Plusieurs chefs d’accusation sont retenus a l’encontre des suspects a savoir entre autres “homicide volontaire”, “immolation et la mutilation d’un cadavre”, “destruction de biens et la violation d’un siège de police” et “appartenance a une organisation terroriste”.