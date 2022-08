Au Pakistan, les pluies de mousson ont fait plus de 1 000 morts

Depuis le mois de juin, les inondations dévastatrices provoquées par les pluies de mousson ont directement touché près d’un Pakistanais sur sept.

Les inondations provoquées par les pluies de mousson commencées en juin ont franchi la barre des 1 000 morts au Pakistan, selon le dernier bilan publié dimanche par l’Autorité nationale de gestion des catastrophes (NDMA). Au cours des 24 dernières heures, 119 personnes sont décédées, portant le bilan a 1 033 personnes, tandis que de fortes pluies continuaient de s’abattre dimanche sur certaines parties du pays.

Plus de 33 millions d’habitants, soit un Pakistanais sur sept, ont également été touchés par les inondations et près d’un million de maisons ont été détruites ou gravement endommagées, selon le gouvernement.

149 ponts emportés par les eaux

La NDMA a indiqué que plus de 80 000 hectares de terres cultivables avaient été ravagés et plus de 3 400 kilomètres de routes et 149 ponts emportés par les eaux. La mousson, qui dure habituellement de juin a septembre, est essentielle pour l’irrigation des plantations et pour reconstituer les ressources en eau du sous-continent indien. Mais elle apporte aussi chaque année son lot de drames et de destructions.