Banque d’Algérie: Fadli reçoit une représentante du FMI

Selon un communiqué de la Banque d’Algérie, cette audience intervient au titre des consultations auprès de l’Algérie conformément a l’article IV des statuts du Fonds monétaire international.

Elle est organisée a l’issue des consultations virtuelles effectuées avec l’Algérie du 13 septembre au 3 octobre 2021 auxquelles ont participé notamment les cadres supérieurs de la Banque d’Algérie, a ajouté la même source.

Cette audience a été consacrée a la discussion des évaluations des politiques publiques et leurs impacts a court et moyen terme sur les équilibres macroéconomiques et la croissance du pays en contexte de pandémie mondiale et de volatilité accrue sur les marchés des changes et des matières premières, a précisé le communiqué.