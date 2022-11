Batna: exportation de céramique vers Bahreïn et le Niger

Le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations, Kamel Rezig, a donné mardi depuis le site de la zone d’activités Dhraa Bensebah de la commune de Tazoult (wilaya de Batna) le coup de départ d’une caravane d’exportation de céramique vers Bahreïn et le Niger.

Les deux cargaisons, qui sont parties de Batna, devenue ces dernières années un pôle national de céramique, comprennent 7.412 m2 de ce produit, selon les explications fournies au ministre, qui était accompagné du wali de Batna, Mohamed Benmalek et des responsables de la société exportatrice privée Ceram-Decor, lesquels ont indiqué que leurs premières expériences d’exportation remontent à 2018.

Sur site, le ministre a affirmé que la décision prise par le président de la République Abdelmadjid Tebboune de protéger cette industrie par son encouragement et l’interdiction de l’importation des mêmes produits, “a porté ses fruits par la satisfaction des besoins du marché national et l’orientation vers l’exportation”.

Rezig a rappelé, à ce propos, les dispositions mises en place par l’Etat pour protéger ce produit local face à la concurrence étrangère et l’accompagnement des investisseurs dans ce domaine en vue de son développement et de parvenir vers l’autosuffisance et l’exportation.

Il a ajouté que le travail est actuellement fait pour développer certaines filières où l’Algérie détient de grands atouts compétitifs notamment par rapport aux marchés africains et arabes, à l’instar de la céramique produit localement selon des normes et caractéristiques égales à celles des produits internationaux en vue de promouvoir les exportations.

“Nous recevons de grandes demandes dans ce domaine de pays voisins et d’autres pays”, a affirmé le ministre du Commerce et de la Promotion des exportations qui a invité les producteurs à développer davantage leurs produits pour les exporter vers les pays africains et arabes, et augmenter les revenus hors hydrocarbures.

De son côté, le wali a souligné que Batna possède actuellement 11 unités de production de céramique employant 3.176 travailleurs.

Deux autres unités devront entrer en activité “au cours du premier semestre 2023” après la levée des entraves sur 83 projets d’investissement permettant la création de 6.058 postes d’emploi, a-t-il ajouté.

Au cours de 2022, pas moins de 53 opérations d’exportation hors hydrocarbures ont été réalisées pour plus de trois millions dollars US par 22 opérateurs économiques, s’est félicité le wali de Batna.