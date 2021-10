Béjaïa: 4 communes en dehors des élections locales

Le coordinateur de l’autorité nationale indépendante des élections (ANIE) de la wilaya de Béjaïa, Achour Hechmaoui, a fait que les communes de Feraoune, Akbou, Toudja et M’Cisna n’ont pas confectionné des listes pour prendre part aux élections locales du 27 novembre prochain.

Par ailleurs 109 listes ont été déposés pour la course aux sièges de 48 APC et 6 listes, seront en course pour les 43 sièges de l’APW.

« Il est a rappeler que le dernier délai pour le dépôt des listes est fixé pour hier. L’étude des dossiers déposés prendra huit jours avant le verdict final », affirme la même source sur les ondes de la Radio Soummam Béjaïa.