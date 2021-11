Belani: Voici les réelles raisons de la rupture des relations commerciales avec le Maroc

L’Ambassadeur Amar Belani, envoyé spécial chargé de la question du Sahara occidental et des pays du Maghreb est revenu, ce lundi sur la rupture de Sonatrach ses relations commerciales avec l’Office marocain de l’électricité et de l’eau potable (ONEE), mettant fin au contrat du Gazoduc Maghreb Europe (GME) qui alimentait l’Espagne en passant par le Maroc.

« Ce gazoduc était un pari sur l’avenir. Un gage de notre engagement sincère porté par les aspirations des peuples maghrébins. C’était l’expression tangible de notre profonde conviction quant a l’importance de l’intégration régionale et de la valeur ajoutée des infrastructures réalisées dans une perspective maghrébine »,a-t-il affirmé en marge d’une déclaration accordée a Echorouk.

Notre interlocuteur a notamment fait savoir que le Maroc n’a pas été a la hauteur de l’ambition historique et stratégique du projet grandiose du grand Maghreb qu’il a pris en otage puis sabordé par dépit en relation avec la question du Sahara occidental dont il occupe illégalement le territoire.

« Quant a ce “media” porte-flingue des services du voisin de l’ouest, au lieu de se lamenter sur la perte de cette manne prodigieuse dont le royaume s’est gavée pendant 25 ans alors qu’il complote activement contre l’unité et l’intégrité de notre pays, il devrait comprendre, une fois pour toutes, que la nouvelle Algérie ne se laissera plus berner et qu’elle rendra coup pour coup. Définitivement, les actions hostiles auront un prix, n’en déplaise a ces plumitifs adeptes de la subversion, de la manipulation et des fake news »,a-t-il martelé.