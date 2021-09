Belhimer: “ce n’est pas aux étrangers de détecter les fausses informations sur l’Algérie”

Le ministre de la Communication Ammar Belhimer s’est opposé a l’idée de confier la mission de repérer les fausses informations sur l’Algérie a des médias étrangers.

Dans un entretien accordé au quotidien “El Djazair El Yaoum”, le ministre a dit que “la direction de Facebook a confié la mission de détecter les fausses informations et les infos mensongères sur l’Algérie a des médias étrangers, ce que nous n’avons pas accepté”.

” Pour ce faire, nous avons pris des mesures effectives qui consistent a former un groupe de suivi et d’évaluation qui est placé sous l’autorité du ministère de la Communication avec la participation des représentants de nombre de secteurs, organismes et institutions concernées”, a expliqué Belhimer.

Il précise que “le travail de ce groupe s’appuie sur la plateforme Fact-checking pour vérifier la véracité des informations publiées sur les pages facebook et les sites électroniques et repérer les fakes news et les contrer grace aux efforts des compétences nationales”.