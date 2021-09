Belmadi: la crise politique ne devrait pas avoir un impact sur notre déplacement au Maroc

Qualifications au mondial 2022

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a affirmé ,mercredi, que la crise politique entre l’Algérie et le Maroc ne devrait pas avoir un impact sur le déplacement des Verts a Marrakech pour affronter le Burkina Faso a l’occasion des qualifications pour le mondial 2022 au Qatar.

Lors d’une conférence de presse a la veille du match Algérie- Djibouti, le coach des Verts a dit qu’il ne pensait pas que la crise politique avec le Maroc puisse avoir un impact sur le match des champions d’Afrique contre le Burkina Faso.

“Nous irons dans un pays voisin [Maroc, ndlr] avec l’ambition de réaliser un bon résultat. J’espère que les choses vont se passer comme il se doit et ce qui m’intéresse c’est le stade et le terrain”, a déclaré Belmadi en conférence de presse.

Les Verts sont en stage de préparation au centre de Sidi Moussa en prévision des deux matchs comptant pour les qualifications au mondial du Qatar prévus les 2 et 7 septembre face respectivement a Djibouti et Burkina Faso.

La pelouse du stade Tchaker est “catastrophique”, c’est du “sabotage”

Furieux quant a l’état de la pelouse du stade Mustapha Tchaker, Belmadi l’a qualifié de catastrophique, affirmant que chaque fois il la trouve dans cet état lamentable.

Du coup, l’entraîneur des Verts a rejeté les prétextes avancés a savoir entre autres la chaleur, affirmant qu’il s’agit du “sabotage”.

“Les arguments avancés dont la chaleur ne me convainquent pas. C’est inacceptable. La pelouse n’est pas aménagée et chaque fois on vient jouer dans ce stade on la trouve dans un état catastrophique”, déplore-t-il.

Par ailleurs, il a dit ce n’était pas a lui de superviser la pelouse de Tchaker mais c’est a autres d’assumer leur responsabilité.

C’est pareil, selon lui, pour la pelouse du 5 Juillet et celle du stade d’Oran.

Salim. A. / Traduit par: Moussa. K.