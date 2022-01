Belmadi: “Nous devons confirmer nos capacités face a la Côte d’Ivoire”

Le sélectionneur national Djamel Belmadi a dit que l’équipe devait montrer les qualités et les moyens qu’elle a lors du match, de ce jeudi, face a la Côte d’Ivoire.

Le coach national a souligné lors d’une conférence de presse qu’il a coanimée avec son capitaine Mahrez qu’il ait une grande confiance en ses joueurs pour s’efforcer afin de gagner contre les Eléphants.

“Nous avons un grand soutien de tout le monde en Algérie. C’est pourquoi nous devons prouver et confirmer nos capacités sur le terrain”, a soutenu l’entraîneur des Verts.

“Je suis persuadé que marquer un but devrait changer pas mal de choses dans un match. Demain, nous œuvrons a confirmer nos moyens et nos capacités. Lors des deux matchs précédents, nous n’avons pas eu de la chance et nous n’avons pas su concrétiser les nombreuses situations que nous nous sommes créées. Face a la Côte d’Ivoire, nous essaierons d’être meilleurs”, a ajouté le coach national.

On est dans une situation difficile mais on doit positiver

Pour le sélectionneur, l’entame non réussie de la compétition en phase de groupe a fait que l’équipe se trouve dans une situation difficile. Mais on doit prendre les choses de manière positive en brillant sur le terrain et remporter le match.

“Certes, il y a de la pression et des calculs compliqués, a-t-il avoué. Si on ne gagne pas, on ne passera pas, mais on doit bien gérer la situation actuelle”, a-t-il insisté.

L’ancien capitaine des Fennecs a affirmé que ce match Algérie-Côte d’Ivoire pourrait être une finale entre les deux équipes, comme ce fut le cas en 2019 lorsque l’Algérie a affronté le Sénégal au premier tour de la 32e édition de la CAN et puis en finale.

Sur son évaluation du rendement de Youcef Belaili de la Coupe Arabe et celui de la CAN, Belmadi a dit ne pas pouvoir évaluer le rendement du milieu de terrain des Verts en deux compétitions totalement différentes.

Voici ce qu’a dit le coach de la Côte d’Ivoire

Le coach de la Côte d’Ivoire ,Patrice Beaumelle, a avoué que le match face a l’Algérie serait difficile compte tenu de la situation de son adversaire, ajoutant que la chance a tourné le dos aux Algériens lors des deux premiers matchs.

Intervenant en conférence de presse d’avant match, Beaumelle a affirmé que “l’Algérie fera tout pour gagner et se qualifier pour le prochain tour”.

“Nous pourrons éviter la pression contre l’Algérie en fonction des résultats des rencontres de ce mercredi. Il y a plusieurs équipes qui peuvent terminer la phase de poule avec 4 points et les calculs vont être très compliqués”, a estimé le technicien français.

“Le plus important, soutient-il, c’est de livrer un grand match et progresser dans le tournoi. Tout le monde attend un match spectacle contre l’Algérie, mais c’est ça le football”.

L’ancien adjoint d’Hervé Renard a affirmé également avoir bien analysée l’équipe d’Algérie. “J’ai suivi la sélection algérienne lors de ses deux rencontres face a la Sierra Leone et la Guinée équatoriale. La chance lui a tourné le dos. L’Algérie reste une grande équipe et parmi les sélections les plus fortes du continent”.

Salim. A. / Traduit par: Moussa. K.