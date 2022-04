Benzema aux musulmans:”Saha Ftourkom”

Karim Benzema, qui n’a jamais renié son origine algérienne a encore une fois exprimé publiquement son attachement a la religion musulmane.

Karim Benzema a débuté le ramadan depuis quelques jours.Un jeûne qu’il a l’habitude de suivre et qui ne l’empêchera pas de pratiquer son activité de footballeur professionnel.

Interrogé sur d’éventuels aménagements apportés durant cette période particulière, KB a répondu: “ca n’a aucun impact. Le ramadan fait partie de ma vie et ma religion fait du ramadan une obligation. Pour moi, c’est très important et je me sens bien quand je jeûne.”

En effet, la star du Real s’est adressé aux musulmans avec le dialecte algérien : « Saha Ftourkom ».