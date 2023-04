blogueur militaire russe tué à Saint-Pétersbourg: Une femme arrêtée

Vladlen Tatarsky, célèbre blogueur russe, a été tué dimanche dans l’explosion d’un café de Saint-Pétersbourg. Fervent défenseur de l’offensive militaire en Ukraine, il était suivi par plus d’un demi-million de personnes sur sa chaîne Telegram.

Il était une figure éminente du mouvement conservateur et belliciste d’influenceurs soutenant activement le Kremlin, selon le New York Times. Maxime Fomine, connu sous le pseudonyme de Vladlen Tatarsky, a été tué dimanche 2 avril par un “engin explosif” à Saint-Pétersbourg.

L’explosion a eu lieu dans un café, où le blogueur s’exprimait à l’occasion d’une conférence d’une organisation baptisée “Cyber Z Front” favorable à l’opération des forces russes en Ukraine. L’établissement est détenu par le patron du groupe paramilitaire Wagner, Evgueni Prigojine.

Originaire du Donbass ukrainien, l’homme de 40 ans se rendait régulièrement sur le front côté russe. Selon le New York Times, il confiait dans ses vidéos s’opposer à l’indépendance de l’Ukraine depuis son enfance. Il s’en prenait souvent à la langue et à la culture ukrainiennes – bien que son arrière-grand-mère parlait ukrainien, selon le blogueur – et soutenait que l’Ukraine, qui a déclaré son indépendance de l’Union soviétique en 1991, devait faire partie de la Russie.

Ancien mineur de charbon de l’est de l’Ukraine, il avait été incarcéré dans le pays pour un braquage en 2011, selon les médias russes. En 2014, profitant des affrontements déclenchés dans le Donbass par des séparatistes pilotés par Moscou, il s’était échappé de prison pour rejoindre ces combattants.

Moscou a accusé lundi l’Ukraine d’avoir orchestré l’attentat avec la complicité de partisans de l’opposant russe emprisonné Alexeï Navalny. La police a diffusé les aveux d’une jeune femme, Daria Trepova, 26 ans, présentée par les enquêteurs comme une militante du Fonds de lutte contre la corruption d’Alexeï Navalny, interdit en Russie depuis 2021.