Boughali reçu par le roi de Jordanie

Le président de l’Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali a été reçu, hier mardi à Amman, par le souverain jordanien, le roi Abdallah II, indique un communiqué de l’APN.

Lors de cette rencontre, «le roi Abdallah II a mis l’accent sur la profondeur des relations fraternelles et historiques liant la Jordanie et l’Algérie et les deux peuples frères ainsi que la volonté d’élargir la coopération à tous les domaines notamment au niveau parlementaire», précise le communiqué.

Le souverain jordanien a affirmé «l’appui de la Jordanie à l’Algérie pour la réussite de ses efforts internationaux en tant que membre non permanent au Conseil de sécurité, à même de servir les questions arabes, à leur tête la cause palestinienne et de préserver la sécurité et la paix internationales», note le communiqué.

Le roi Abdallah II a salué «les efforts diplomatiques de l’Algérie pour parvenir à un cessez-le-feu à Ghaza et soutenir les frères dans ce territoire à travers l’acheminement des aides humanitaires», soulignant «l’importance d’intensifier les efforts déployés pour aboutir à un cessez-le-feu dans la bande de Ghaza afin de protéger les civils et garantir l’acheminement continu des aides humanitaires», ajoute la même source.