CAN 2025: Le Sénégal saisit le Tribunal arbitral du sport

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a annoncé, mardi, son intention de saisir le Tribunal arbitral du sport (TAS), après la décision du Jury d’appel de la Confédération africaine de football (CAF) de déclarer le Sénégal perdant par forfait face au Maroc lors de la CAN 2025.

La Confédération Africaine de Football a annoncé mardi avoir décidé « de déclarer l’équipe nationale du Sénégal forfait lors de la finale » du 18 janvier, remportée 1-0 par les Sénégalais, « le résultat étant homologué sur le score de 3-0 » en faveur du Maroc précise un communiqué de la CAF. Cette décision sur “tapis vert” sacre le Maroc vainqueur de şa CAN.

Dans un communiqué, la FSF indique avoir pris connaissance de la décision rendue le 17 mars 2026 dans le cadre de l’affaire liée au match n°52 de la Coupe d’Afrique des Nations TotalEnergies Maroc 2025, opposant le Sénégal au Maroc.

Selon cette décision, le Jury d’appel a jugé recevable le recours introduit par la Fédération royale marocaine de football (FRMF) et a annulé la décision initiale du Jury disciplinaire, estimant que le droit d’être entendu n’avait pas été respecté en première instance.

L’instance a également considéré que le comportement de l’équipe sénégalaise constituait une violation du règlement de la compétition.

Le jury d’appel de la CAF justifie sa décision par l’application des articles 82 et 84 du règlement de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN), selon lesquels si une équipe « refuse de jouer ou quitte le terrain avant la fin réglementaire du match », « elle sera considérée comme perdante et sera définitivement éliminée de la compétition en cours ».

En conséquence, la CAF a prononcé la défaite du Sénégal par forfait, avec un score de 3-0 en faveur du Maroc.

La Fédération sénégalaise a dénoncé une décision « inique, sans précédent et inacceptable », estimant qu’elle « jette le discrédit sur le football africain ».

Face à cette situation, la FSF a annoncé qu’elle engagerait « dans les plus brefs délais » une procédure d’appel devant le TAS, basé à Lausanne, afin de défendre « ses droits et les intérêts du football sénégalais ».

Elle a par ailleurs réaffirmé son attachement aux principes d’intégrité et de justice sportive, assurant qu’elle tiendra l’opinion publique informée des suites de cette affaire.