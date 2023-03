Ce qu’ont dit les nouveaux ministres

Les nouveaux ministres qui rejoignent l’équipe de Benabderrahmane ont affirmé samedi lors de la prise de leurs fonctions leur volonté de développer leurs secteurs respectifs et d’améliorer les services fournis aux citoyens.

Aoun: le secteur est sensible et la mission est difficile…

Le ministre de l’Industrie et de la production pharmaceutique Ali Aoun a pris officiellement ses fonctions après la passation des pouvoirs avec l’ancien ministre de l’Industrie Ahmed Zeghdar, remercié après le remaniement opéré il y a 48 heures.

Le ministre Ahmed Zaghdar a remercié pour l’occasion le chef de l’Etat pour la confiance qu’il a placée en sa personne et souhaité le succès à son successeur Ali Aoun.

Le ministre Aoun -qui hérite de deux départements fusionnés en un seul- a affirmé que son “secteur est sensible et important et la mission est difficile mais pas impossible avec l’abnégation et le dévouement de tout le monde”, appelant à “davantage de rigueur et de rapidité dans l’exécution des instructions”.

Zitouni: la nourriture des Algériens, une ligne rouge

Le nouveau ministre du Commerce ,ex-secrétaire général du RND, Tayeb Zitouni a de son côté remercié le président Tebboune pour la confiance placée en lui et remercié Kamel Rezig pour les efforts qu’il a fournis à la tête du ministère.

“La nourriture des Algériens est une ligne rouge”, a annoncé le nouveau ministre, mettant en garde contre toute pratique de nature à jouer avec la nourriture des Algériens la stabilité du pays.

“Le processus se poursuivra, assure-t-il, selon la planification qui a été faite afin d’atteindre les objectifs tracés”.

Zitouni a fait savoir que les efforts en vue de réguler le marché et répondre aux besoins des citoyens vont se poursuivre sur fond de fluctuations internationales, soutient-il, qui nous obligent de nous y adapter et de mettre à jour nos plans et nos objectifs.

Hamad: Je suis conscient de cette responsabilité au vu des prochaines échéances

Le nouveau ministre de la Jeunesse et des Sports Abderrahmane Hamad a exprimé sa profonde gratitude au chef de l’Etat, ajoutant être “conscient de la taille de la responsabilité qui lui incombe compte tenu des prochaines échéances sportives”.

“Nous allons travailler avec rigueur et détermination pour réaliser les espérances de nos jeunes. Je crois au dialogue et la concertation, c’est pourquoi j’appelle tous les personnels du secteur à ancrer cette culture”, a renchéri l’ancien champion olympique.

Le nouveau ministre des Finances Laaziz Fayed a pris ses nouvelles fonctions après la passation des pouvoirs avec Djamel Kessali.

Taha Derbal et Meriem Benmiloud ont eux-aussi pris leurs fonctions à la tête de leurs départements respectifs, à savoir ceux de l’Hydraulique et de la Numérisation.