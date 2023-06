Ce scandale éclabousse la prestigieuse université d’Harvard!

L’ancien directeur de la morgue de l’université de médecine d’Harvard est accusé d’avoir volé des cadavres et de les avoir revendus à des tiers.

Il aurait ainsi récolté 37 000 euros entre septembre 2018 et juillet 2021. Attention certains détails peuvent choquer.

Les acheteurs entraient dans la morgue de l’université de médecine d’Harvard et pouvaient choisir les restes humains qui les intéressaient. Cet homme de Pennsylvanie avait ainsi sélectionné plusieurs visages qu’il avait ensuite tannés pour créer du cuir. D’autres ont acheté des têtes ou des membres disséqués sans indiquer leurs motivations.

Les faits rapportés depuis plusieurs jours par les médias américains sont inqualifiables. La Harvard Medical School a fait part d’accusations fédérales visant l’ancien directeur de la morgue de son établissement, selon Paris Match. Celui-ci est visé par une enquête pour « trafic de restes d’êtres humains ».

Des paiements via Paypal

Cedric Lodge, 55 ans, est accusé d’avoir « volé des parties disséquées de cadavres donnés, y compris des têtes, des cerveaux, de la peau, des os et d’autres restes humains, à l’insu ou sans l’autorisation de (l’école) et enlevé ces restes de la morgue du Massachusetts pour les transporter dans sa résidence », rapporte CNN.

La police soupçonne qu’il ait ensuite vendu ces restes de cadavres avec l’aide de sa femme, Katrina. Celle-ci est propriétaire d’un magasin nommé « Les créations effrayantes de Kat » (« Kat’s Creepy Creations ») et qui promet sur sa page Instagram « des créations qui choquent l’esprit et secouent l’âme ».

Certains clients « privilégiés » ont même été conviés à la morgue pour choisir eux-mêmes leurs victimes.

Ce trafic se serait étalé sur une période allant de début 2018 à mars 2023 et aurait rapporté gros au couple. Un seul de leur client, nommé Taylor, leur a notamment effectué pour près de 50 000 dollars de virements via Paypal en 2020 et 2021.

L’université sous le choc

Les cadavres qui arrivent à la morgue de la Harvard Medical School le sont grâce aux familles de victimes qui acceptent de donner le corps sans vie de leur proche pour contribuer à la recherche médicale. L’université a dès lors qualifié cette affaire de « trahison odieuse ».

« Les incidents signalés sont une trahison du HMS et, plus important encore, de chacun des individus qui ont choisi de manière altruiste de léguer leur corps au HMS par le biais du programme de dons anatomiques pour faire progresser l’éducation et la recherche médicales », ont ainsi écrit George Daley et Edward Hundert, doyens de la Harvard Medical School dans une lettre à la communauté.

Cedric Lodge a été licencié par la Harvard Medical School le 6 mai. Et la faculté de médecine a assuré travailler avec les autorités fédérales pour examiner les dossiers afin de déterminer quels corps ont été volés au lieu d’être incinérés, comme le veut la procédure.