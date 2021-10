Ceux qui refusent de croire que l’Algérie est une force de frappe, qu’ils aillent verser des larmes devant le mur des lamentations

La revue El Djeich a affirmé dans son dernier numéro qu’effectivement ” l’Algérie est une force de frappe, et ceux qui en doutent ou refusent de le croire n’ont qu’a aller verser des larmes devant le mur des lamentations de leurs amis”.

“… l’Algérie est une force de frappe ne constitue pas simplement des paroles destinées a la consommation médiatique ou de la poudre aux yeux, comme certaines parties hostiles a notre pays tentent de le vendre a l’opinion publique, mais une réalité palpable, tant a l’intérieur, a travers la mise en œuvre des premiers jalons de la nouvelle Algérie a tous les niveaux dans un climat de sécurité, que sur le plan extérieur, en ce sens que le retour en force de notre diplomatie sur la scène internationale et régionale a montré que notre pays fait face aux menaces contre lesquelles elle n’a eu de cesse de mettre en garde et d’alerter la communauté internationale. “, peut-on lire dans le numéro de la revue El Djeich paru ce mois d’octobre.

“Oui, ajoute-t-on dans l’éditoriale de la revue El Djeich, l’Algérie est une force de frappe de par ses principes immuables, ses positions fermes, ses décisions souveraines, son peuple héroïque et son armée valeureuse, ce qui indispose profondément le Makhzen et suscite la terreur et le désespoir dans l’esprit des traîtres. L’Algérie est une force de frappe, et ceux qui en doutent ou refusent de le croire n’ont qu’a aller verser des larmes devant le mur des lamentations de leurs amis”.