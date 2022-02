Chanegriha: la lutte antiterroriste ne peut pas être la mission d’un seul pays

Le général de Corps d’Armée Saïd Chanegriha a indiqué que la lutte antiterroriste ne peut pas être la mission d’un seul pays.

Cette déclaration a été a l’occasion de la réception du chef d’état-major des forces armées angolaises, le général Antonio Edigio de Sousa Santos, qui effectue une visite officielle de trois jours (du 14 au 17 février 2022) a la tête d’une importante délégation militaire.

“Cette visite confirme notre détermination a travailler ensemble a la lumière de la volonté politique clairvoyante, et aura un impact positif direct dans la multiplication des opportunités de rencontres et de concertations, ce qui nous permettra un échange régulier des visions et analyses sur des affaires d’intérêt commun”, a ajouté le général de Corps d’Armée.

“Je vous affirme, souligne le chef d’état-major de l’ANP, que l’expérience acquise dans le cadre de la lutte contre le terrorisme pendant des années a montré qu’il n’y a pas un seul pays qui est a l’abri de la menace terroriste”.

“La lutte contre ce phénomène ne peut être la mission d’un seul pays”, a-t-il insisté.

Saïd Chanegriha a affirmé que l’Algérie avait tenté de contribuer significativement a la sensibilisation de la communauté internationale quant au caractère transfrontalier du phénomène du terrorisme et ses dangers.

Et le général de Corps d’Armées de renchérir: “l’Algérie a œuvré efficacement a ce que les pays de la région puissent avoir des capacités militaires et de l’efficacité opérationnelle nécessaires dans la lutte antiterroriste”.

“La bataille contre le fléau du terrorisme nécessite la conjugaison des efforts de tous compte tenu de l’instabilité que connaît la région du Sahel et la recrudescence de la menace terroriste et le danger que représentent les organisations en lien avec ce phénomène dans plusieurs pays du continent”, a-t-il soutenu.