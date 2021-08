Chanegriha : «Les feux ne constituent qu’un petit échantillon de ce vaste complot presque parfait »

Le Général de corps d’Armée Saïd Chanegriha, Chef d’Etat-major de l’Armée nationale populaire (ANP), a affirmé jeudi que l’ANP était déterminée a déjouer le “vaste complot presque parfait” ourdi contre le pays, appelant a davantage de vigilance et de prudence pour contrecarrer “tous les plans sordides qui se trament contre notre pays”.

Dans un message adressé aux éléments de l’ANP a l’occasion de la célébration du double anniversaire commémorant les offensives du Nord Constantinois et la tenue du Congrès de la Soummam (20 août 1955-1956), le Général de corps d’Armée a appelé a “faire preuve de davantage de prudence et de vigilance pour contrecarrer tous les plans sordides qui se trament contre notre pays”, soulignant que les feux qui ont ravagé dernièrement plusieurs régions du pays “ne constituent qu’un petit échantillon de ce vaste complot presque parfait”.

“Nous n’avons eu de cesse de mettre en garde contre ce complot et avions réalisé, très tôt, ses motivations et ses proportions, c’est pourquoi nous sommes déterminés a le déjouer, peu importent les efforts et les sacrifices, avec le soutien de notre vaillant peuple qui s’est illustré par les plus belles images de solidarité et de fraternité durant cette tragédie et n’a pas cédé aux discours empoisonnés”, a soutenu le Chef d’Etat-major de l’ANP Saïd Chanegriha.

Le Général de corps d’Armée a mis en avant “sa détermination immuable a poursuivre, sous la direction du Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, la marche du développement et de la modernisation de l’ANP et la promotion de ses capacités de défense pour mieux préserver la souveraineté, la fierté, la stabilité et le progrès de l’Algérie, en concrétisation des aspirations de notre peuple fidèle aux principes et aux valeurs de nos aïeux”.

A l’occasion du double anniversaire de l’offensive du Nord-Constantinois et du Congrès de la Soummam, le Général de corps d’armée Chanegriha a adressé ses voeux “les meilleurs” a l’ensemble des officiers, sous officiers, hommes de rang et personnels civils assimilés relevant de l’ANP.

“A cette occasion, nous nous élevons tel un seul homme, avec beaucoup de fierté, pour honorer notre pays l’Algérie et exalter les hauts faits de ce mois béni qui illuminent notre voie et font la fierté des générations montantes”, a-t-il ajouté.

“Ces hommes qui ont payé de leurs vies le prix de notre liberté…qui ont fait montre, lors de ces deux évènements historiques décisifs, d’un génie hors pair et d’une profonde conviction en la justesse de leur cause, déterminés qu’ils étaient a recouvrer la liberté et l’indépendance, au prix de lourds sacrifices”, a-t-il ajouté.