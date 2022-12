Chauffage au bois en France: choix ou contrainte?

Le gouvernement prévoit des chèques de 50 à 200 €

Les autorités françaises ont décidé, conjoncture oblige en raison de la hausse des prix du gaz et la vague de froid qui frappe le pays, d’accorder une aide financière aux foyers qui se chauffent au bois.

C’est à partir de ce mardi qu’une partie des ménages qui se chauffent uniquement au bois peuvent bénéficier d’une aide de l’Etat, a rapporté BFMTV.

Le chèque de 50 à 200 euros du gouvernement “concernera 70% des ménages se chauffant principalement au bois”, soit “2,6 millions de ménages, pour un budget total de 230 millions d’euros”, selon Bercy.

La plateforme pour demander cette aide annoncée cet automne par l’exécutif pour soutenir les ménages face à la flambée des prix de l’énergie doit être mise en ligne aujourd’hui.

Il suffit de rentrer son numéro de télédéclarant et sa facture nominative prouvant un achat de bois d’un montant minimal de 50 euros (ou une attestation pour les ménages en chauffage collectif), précise le gouvernement.

Chèques envoyés en février

Les ménages pourront solliciter cette aide jusqu’au 30 avril 2023 et les chèques seront envoyés à partir de la “mi-février 2023”.

Selon le décret paru vendredi au JO, le chèque atteindra 100 ou 200 euros pour les Français dont le revenu fiscal de référence est inférieur à 14.400 euros et 50 ou 100 euros pour ceux dont le revenu fiscal est compris entre 14.400 et 27.500 euros.

Le montant du chèque dépend du type de combustible utilisé: les ménages qui se chauffent aux granulés de bois ont ainsi droit au double de l’aide prévue pour ceux qui utilisent des bûches, bûchettes ou plaquettes.

Face à l’envolée des prix du gaz, de plus en plus de Français se tournent vers le chauffage au bois. Donc, la demande a augmenté de 30% et les prix de 25%.

Aujourd’hui, 7 millions de Français l’utilisent au quotidien, contre 11 millions qui se chauffent au gaz.