Cheikh Mohamed Salah, fils de l’érudit Tahar Aït Aldjet, s’éteint à l’âge de 82 ans

Cheikh Mohamed Salah Aït Aldjet, fils de l’érudit Mohamed Tahar Aït Aldjet, est décédé, lundi 1er mai 2023, à l’âge de 82 ans.

Né en 1941 à Tamokra dans la wilaya de Bejaïa où il était cheikh de sa zaouïa, le défunt avait appris, à un jeune âge, le Coran auprès de son grand-père cheikh Mokrane, avant de rejoindre la zaouïa de Sidi Saïd en 1948.

Cheikh Mohamed Salah avait achevé la mémorisation et la récitation du Saint Coran et étudié la langue et la littérature arabes ainsi que la jurisprudence (Fiq’h) et plusieurs sciences dans la zaouïa avant d’être envoyé en Tunisie durant la guerre de libération nationale pour poursuivre ses études avec les missions estudiantines.

Après l’indépendance, il a obtenu le diplôme de licence de l’Université d’Alger, spécialité lettres et langue arabe et civilisation islamique. Il compte, à son actif, plusieurs ouvrages tels que “Cheikh El Mouloud El Hafidi: Vie et Œuvre” et “Voyage d’un siècle dans la vie de l’érudit cheikh Mohamed Tahar Aït Aldjet”.

En cette circonstance douloureuse, le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Youcef Belmahdi présente à l’érudit cheikh Mohamed Tahar Aït Aldjet et à sa famille ses sincères condoléances et sa profonde compassion, priant Alla, Tout puissant, d’entourer le défunt de Sa sainte miséricorde, de l’accueillir en Son vaste paradis et d’assister les siens.