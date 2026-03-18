Le monoxyde de carbone décime une famille de sept personnes à El Bayadh

Sept membres d’une même famille sont décédés mardi soir suite à une intoxication au monoxyde de carbone, selon des informations préliminaires communiquées par les services de la Protection civile.

La même source a indiqué que les services de la Protection civile sont intervenus vers 20h35 dans un logement de fonction situé au quartier Esseddikia, au chef-lieu de la wilaya, pour un incident ayant causé la mort de sept personnes d’une même famille (le père, la mère et leurs cinq enfants). Les premières hypothèses évoquent une intoxication au monoxyde de carbone.

Les dépouilles des victimes ont été transférées vers la morgue de l’établissement public hospitalier « Mohamed Boudiaf ».