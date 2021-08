Classement Fifa: l’Algérie dans le Top 30 mondial, 3e africaine

Au plan continental, le Sénégal, qui a gagné trois places dans le classement mondial (21e), a préservé sa première position devant la Tunisie (28e), alors que l’Algérie a gagné une place par rapport au précédent classement pour se retrouver 3e, devant le Maroc (32e mondial).

Concernant Djibouti et le Burkina Faso, les deux prochains adversaires des “Verts” au mois de septembre, dans le cadre des 1re et 2e journées des éliminatoires de la Coupe du monde-2022, ils occupent respectivement les 182e (+3) et 62e (-9) places mondiales.

Le Burkina Faso est 11e a l’échelle continentale, Djibouti 50e.

La tête du classement est toujours occupée par la Belgique suivie du Brésil, finaliste malheureux de la Copa America, qui chipe la 2e place a la France, 3e après son élimination en 8es de finale de l’Euro cet été.