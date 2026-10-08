Classement FIFA: L’Algérie gagne une place

La sélection nationale de football a gagné une place et occupe le 28e rang au classement mondial de la FIFA du mois d’octobre, publié ce mercredi par l’instance internationale sur son site officiel.

Sous l’ère du nouveau sélectionneur national Brahim Hemdani, les Verts se sont imposés à domicile face à la Zambie (3-1) et ont décroché un nul en déplacement face au Burundi (2-2), lors des deux premières journées des qualifications de la CAN-2027.

Pour clôturer le rassemblement de la fenêtre internationale de septembre-octobre, l’équipe nationale s’est imposée face au Niger (2-1), en match amical disputé mardi soir au stade Hocine Aït-Ahmed de Tizi-Ouzou.

Avec un total de 1 574,77 points, les Verts sont logés à la quatrième place africaine devançant notamment la Côte d’Ivoire et le Nigeria.

Dans le haut du tableau, l’Espagne, championne du monde et auteure de quatre succès en autant de matchs en Ligue des nations, consolide sa première place, devant l’Argentine, vice-championne du monde, et la France.

La prochaine mise à jour du classement FIFA est prévue le 18 novembre.