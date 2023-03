Complexe El Hadjar: plusieurs responsables placés sous mandat de dépôt

Le juge d’instruction près le Pôle économique et financier du tribunal de Sidi M’hamed a ordonné dans la nuit de dimanche à lundi le placement du PDG du groupe des industries métallurgiques et sidérurgiques (IMETAL) ,”T.B”, sous mandat de dépôt ainsi que cinq (5) autres responsables poursuivis dans des affaires de corruption.

Le parquet a fait savoir qu’une enquête préliminaire a été menée par la brigade de lutte contre les crimes économiques et financiers sur des faits liés à la corruption et aux dépassements dans la gestion d’Imetal et complicité dans la dilapidation des deniers publics, conclusion des marchés contraires à la réglementation entraînant la réduction des capacités de production du groupe sidérurgique d’El Hadjar et des préjudices financiers aussi bien pour ce dernier que pour le Trésor public.

Après les investigations menées par ledit organisme, ajoute la même source, les mis en cause ont été présentés le 12 mars 2023 devant le procureur de la République qui a ordonné l’ouverture d’une information judiciaire contre vingt-deux (22) d’entre eux pour les chefs d’accusation liés à “la dilapidation des deniers publics”, “abus de fonction”, “conclusion de marchés et contrats contraires à la réglementation”, “octroi d’indus avantages”, “blanchiment d’argent” et “enrichissement illicite”.

Ainsi, le juge d’instruction a ordonné le placement de cinq responsables sous mandat de dépôt, à savoir le PDG d’IMETAL, le PDG du groupe SIDER, un secrétaire de wilaya du syndicat d’Annaba, un ancien DRH du groupe SIDER El Hadjar, le directeur de l’unité d’Annaba relevant de l’Entreprise nationale de récupération tandis que leurs coaccusés sont placés sous contrôle judiciaire.

Nouara Bachouche / Traduit par: Moussa. K.