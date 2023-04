Confiscation de tous les biens des propriétaires de “El Djazairia One”

La 6è chambre pénale près la cour d’Alger a condamné dimanche les propriétaires de la chaîne de télévision “El Djazairia One” -les frères Aissiou- à 32 millions de DA d’amende et a ordonné la saisie de tous leurs biens avec désignation d’un administrateur judiciaire et le maintien du matériel et des équipements de la chaîne.

Les frères Aissiou sont poursuivis pour de lourds chefs d’accusation, à savoir “mouvements illicites de capitaux de et vers l’étranger”, “blanchiment d’argent”, “émission de chèque sans provision”, “financement occulte de partis politiques”, “dissimulation de revenus provenant d’activités criminelles en bande organisée”.

Nouara Bachouche / Traduit par: Moussa. K.