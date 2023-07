Consommation de l’électricité: nouveau pic historique de plus de 17000 MW

La consommation nationale de l’énergie électrique a enregistré, ce dimanche, à 15h10mn, un nouveau pic historique de 17508 mégawatts, a indiqué le porte-parole du groupe Sonelgaz, Khalil Hedna, affirmant que ce pic n’a entraîné aucune perturbation dans la distribution.

Ce nouveau pic s’explique, selon la même source, par les fortes chaleurs enregistrées dans plusieurs régions du pays.

“Malgré cette vague de chaleur exceptionnelle, Sonelgaz n’a enregistré aucune perturbation dans la distribution”, et ce grâce aux “investissements réalisés par la société en termes de structures et d’installations énergétiques (production, transport et distribution de l’électricité), a précisé le porte-parole du Groupe.

Ces investissements “ont prouvé encore une fois leur efficacité”, a ajouté la même source, soulignant “le professionnalisme et la compétence de la ressource humaine spécialisée des filiales de Sonelgaz”.

Hedna a rassuré que l’énergie électrique, produite et distribuée par Sonelgaz, est suffisante pour couvrir tous les besoins nationaux en toutes circonstances, “avec la garantie de la continuité et de la qualité du service”.