Coran brûlé: l’Irak ordonne l’expulsion de l’ambassadrice de la Suède

L’Irak a menacé ce jeudi matin de « rompre ses relations avec la Suède en cas de nouvel autodafé du Coran », avant d’annoncer avoir ordonné l’expulsion de l’ambassadrice suédoise.

L’ambassade de Suède à Bagdad a été incendiée ce jeudi, vers 3 heures du matin, lors d’une manifestation organisée par le leader religieux Moqtada al-Sadr. Le ministère suédois des Affaires étrangères à Stockholm a affirmé que le personnel de l’ambassade était « en sécurité » et « en contact régulier » avec des officiels. Le calme a par la suite été rétabli. Il annonce ce jeudi matin convoquer le chargé d’affaires irakien. « Ce qui s’est produit est totalement inacceptable », a affirmé le chef de la diplomatie suédoise Tobias Billström.

Plusieurs camions de la défense civile ont fini par maîtriser l’incendie, tandis que les forces de sécurité, déployées en grand nombre, avaient usé de canons à eau et de matraques électriques pour éloigner les manifestants de l’ambassade. Ces derniers avaient répliqué avec des jets de pierre. L’ampleur des dommages reste à déterminer, d’après le ministre irakien de l’Intérieur.

Cette manifestation survient alors qu’en Suède, un réfugié irakien du nom de Salwan Momika a annoncé sur sa page Facebook qu’il prévoyait de brûler un exemplaire du Coran ainsi que le drapeau irakien devant l’ambassade d’Irak. Il a finalement piétiné une copie du livre sacré sans le brûler.

Le rassemblement prévu à l’occasion avait été autorisé par la police suédoise. « Nous sommes mobilisés aujourd’hui pour dénoncer le fait de brûler le Coran, qui n’est qu’amour et foi », a déclaré un manifestant. « Nous exigeons du gouvernement suédois et du gouvernement irakien que cesse ce type d’initiative ».

L’Irak a menacé ce jeudi matin de « rompre ses relations avec la Suède en cas de nouvel autodafé du Coran », avant d’annoncer avoir ordonné l’expulsion de l’ambassadrice suédoise, a rapporté Le Parisien. Dans le même temps, le ministère irakien des Affaires étrangères a condamné « dans les termes les plus durs » l’incendie de l’ambassade de Suède et demander « une enquête urgente » afin de « mettre au jour les circonstances de l’incident et en identifier les auteurs pour leur faire rendre des comptes conformément à la loi ».